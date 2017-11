Finské pekařství představilo první chleba na světě upečený z rozdrcených cvrčků

před 2 minutami

"Spotřebitelům nabízí dobrý zdroj bílkovin a také je seznamuje s hmyzími potravinami," uvedl pro agenturu Reuters Juhani Sibakov z potravinářské společnosti Fazer, která chléb vymyslela. Finsko se v listopadu připojilo k pětici dalších evropských zemí povolujících chov a prodej hmyzu jako potraviny. Spolu se severským státem to je také Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Rakousko a Dánsko.

Finská pekárna a potravinářská společnost Fazer ve čtvrtek představila první chléb na světě upečený z hmyzu, který bude nabízen spotřebitelům v obchodech.

Chléb, pečený z mouky ze sušených cvrčků, pšeničné mouky a semínek, obsahuje více proteinů než ten běžný. Každý bochník obsahuje asi sedmdesát cvrčků a stojí necelá čtyři eura, zhruba 102 korun. Běžný pšeničný chléb stojí od dvou do tří eur.

Poptávka po dalších potravinách a touha zacházet lépe se zvířaty zvýšila zájem o hmyz jako zdroj proteinů v několika západních zemích. V létě například švýcarský řetězec supermarketů Coop oznámil, že bude prodávat hmyzí hamburgery nebo koule z rozemletých moučných červů.

"Necítím žádný rozdíl"

Fazer vyvíjel "hmyzí chleba" již od minulého léta, firma však čekala na to, až bude potravinářský zákon ve Finsku schválen. "Necítím žádný rozdíl…chutná to jako chleba," nechala se slyšet Sara Koivistová, studentka z Helsinek, poté, co chléb vyzkoušela.

Kvůli omezené nabídce cvrčků bude ale chleba zatím prodáván pouze v jedenácti obchodech ve finské metropoli. Příští rok by se však mohl sortiment rozšířit i do dalších obchodů v zemi. Mouku nakupuje firma z Nizozemska, oznámila však, že hledá i lokální dodavatele.

Organizace spojených národů odhaduje, že v loňském roce se hmyzem živily minimálně dvě miliardy lidí, snědly více než 1900 druhů hmyzu. V západních zemích se hmyz prodává na speciálních trzích a je vyhledávanou pochoutkou zejména pro ty, kteří dodržují bezlepkovou dietu nebo chtějí chránit životní prostředí, protože hmyz spotřebuje méně půdy, vody a krmiva než velcí živočichové.

