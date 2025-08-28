Život v ulicích za covidu. V Telči začala výstava fotografií z doby pandemie

Podle autora to byla doba, kdy si lidé druhých všímali, byli přístupní sousedské pomoci a mohli být na sebe pyšní, třeba za to, s jakou iniciativou tehdy šili nedostatkové roušky.
První snímek muže sedícího s rouškou na ústech v parku na lavičce obklopené holuby udělal Cizner v Brně. Brzy ale začal s cílem zachytit obdobné situace vyrážet do jiných měst. Nejdřív to byly lokality na trase mezi Brnem a Českými Budějovicemi, kam jezdil za otcem. Při té příležitosti nafotil i Telč. Později k tomu přidal české a moravské pomezí a nakonec i Prahu nebo západní Čechy.
Snímky začaly vznikat 24. dubna 2020, kdy byl zrušen zákaz volného pohybu vyhlášený 16. března 2020. Díky uvolnění opatření už se mohli lidé ve volném prostoru pohybovat ve skupinách až deseti lidí a mohli také cestovat do zahraničí, i když se po návratu do Česka museli prokázat negativním testem nebo podstoupit dvoutýdenní karanténu.
Výstava nazvaná Život v ulicích 2020, která nabízí na 30 snímků už dřív publikovaných ve stejnojmenné knize, potrvá v Telč ve vstupní síni radnice a galerii Šatlava do 30. září.
Cizner žije v Kanicích nedaleko Brna. Fotografuje přes 40 let, věnuje se dokumentární a výtvarné fotografii. Z lepší stránky se ve své práci snažil kromě pandemie podívat i na tornádo, které v roce 2021 zasáhlo jižní Moravu. Situaci dokumentoval jen několik hodin potom, co poničilo sedm obcí. "A bylo to úplně stejné tím, jak se lidé k sobě krásně chovali. A zajímavé bylo, že nebylo poznat, kdo je velitel. Lidé se organizovali sami, pomáhali si, protože koukali, co je potřeba," dodal Cizner.