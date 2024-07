Zemřel malijský hudebník Toumani Diabaté, který byl i držitelem Grammy

Ve věku 58 let po krátké nemoci zesnul malijský hudebník Toumani Diabaté. Hrál na jednadvacetistrunnou loutnu kora, která patří k symbolům Afriky. O úmrtí informovala agentura AFP, jež muzikanta označuje za "krále" kory.

Na sociální síti X rodině kondoloval například senegalský zpěvák a bývalý ministr turismu Youssou N'Dour. "Hudební svět přišel o jednu ze svých největších osobností," napsala zase na Instagramu malijská zpěvačka Oumou Sangaré, podle níž interpret spojoval tradici s moderním zvukem.

Britský deník Guardian konstatuje, že tak jako indický rodák Ravi Šankar kdysi radikálně změnil povědomí o možnostech sitáru, Toumani Diabaté představil koru světovému publiku, když našel cestu, jak spojit tradici s moderními postupy. Svým vlivem dalece přesahoval žánr etnické hudby nebo world music, jak bývá označována na Západě. V roce 2006 jej londýnský deník The Independent zařadil na seznam nejlepších afrických umělců. Rok nato účinkoval na albu Volta islandské zpěvačky Björk, která jej pak pozvala na pódium při vystoupení na britském festivalu Glastonbury. Tam se ale Toumani Diabaté o sedm let později představil i sám, když patřil k hlavním hvězdám vedle například popové zpěvačky Lany del Rey.

Stejně tak účinkoval na anglickém festivalu Womad, dánském Roskilde nebo budapešťském Szigetu. Roku 1999 natočil desku Kulanjan se slavným bluesmanem Taj Mahalem, kterou pochválil i americký prezident Barack Obama. V posledních letech spolupracoval na nahrávkách The Ripple Effect s banjistou Bélou Fleckem nebo The Sky Is the Same Colour Everywhere s Kayhanem Kalhorem, íránským hráčem na svislé housle kamanče.

Ve hře Toumaniho Diabatého se mísily tradiční africké vlivy s muzikou Jimiho Hendrixe, Otise Reddinga nebo Pink Floyd, tvrdí Guardian. Podle něj hrál Toumani Diabaté na koru zároveň basové linky, melodie a ještě improvizoval, až zněl jako několik muzikantů naráz.

Podle britského listu chodil o holi, neboť kdysi prodělal dětskou obrnu. "Hudba je pro mě dar od Alláha. Koru mi seslal Alláh," řekl jednou Diabaté, který byl zbožným muslimem. Přesto si právě někteří muslimové v roce 2008 stěžovali, když se součástí soundtracku k videohře LittleBigPlanet stala Diabatého skladba obsahující citaci z koránu. Společnost Sony nakonec vydání hry o týden odložila a na pulty poslala disk s instrumentální verzí písně.

V roce 2006 získal Diabaté cenu Grammy za desku In the Heart of the Moon, již natočil s malijským hudebníkem Alim Farkou Tourém. Tradici hry na koru, která Evropanům zvukem připomíná harfu nebo loutnu, později Toumani Diabaté předal své sestřenici Soně Jobarteh, která se stala první světovou ženskou hvězdou ovládající tento nástroj. Češi ji znovu uslyší 3. srpna, kdy Sona Jobarteh vystoupí na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou.

Video: Toumani Diabaté hraje Jarabi