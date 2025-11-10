Kultura

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Ve věku 79 let zemřel publicista a dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský. Informaci o jeho úmrtí v pondělí potvrdila mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová. Podle webu stanice Vltava podlehl dlouhé nemoci. Česká akademie vizuálního umění (ČAVU) letos na jaře Oujezdského za jeho celoživotní dílo uvedla do Síně slávy.
Redaktor Českého rozhlasu Karel Oujezdský na komentované prohlídce výstavy Preparing for Darkness, Vol. 8 v březnu 2024 v pražském Muzeu Kampa. | Foto: Profimedia.cz

Redaktorem Českého rozhlasu se Oujezdský stal roku 1991, nejprve v redakci Kulturní revue, předchůdkyni dnešní vltavské Mozaiky, poté v redakci kulturní publicistiky. Za dobu svého působení v rozhlase vytvořil tisíce rozhovorů s českými i zahraničními umělci, s malíři, sochaři, fotografy, architekty i designéry, ale i s básníky, spisovateli, filmaři nebo folkloristy.

"To médium mě naprosto pohltilo. Můžu tu pracovat se zvukem, zachycovat člověka v jeho reálném prostředí, spojovat jeho práci s reprodukovanou muzikou," uvedl Oujezdský ke své rozhlasové práci při květnovém ocenění ČAVU.

Podle vedoucího kulturní rubriky časopisu Respekt Jana H. Vitvara byl Oujezdský obrovskou inspirací pro novinářskou práci. Mladší kolegy z jiných médií podle něj nechápal jako konkurenci, ale jako pozitivní zprávu o tom, že umění zajímá i novou generaci žurnalistů. "Lidí se uměl ptát, a hlavně jim s opravdovou zvědavostí naslouchal. Až bude zpracován neuvěřitelný archiv nahrávek jeho rozhovorů, měl by se stát součástí našeho kulturního dědictví," sdělil Vitvar k Oujezdského úmrtí. Podle něj Oujezdský bude chybět celé kulturní scéně.

Karel Oujezdský se narodil 19. září 1946 v Přerově, absolvoval žurnalistiku na Karlově univerzitě a od konce 60. let patřil k undergroundovému okruhu Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. V době normalizace vystřídal řadu zaměstnání mimo novinářský obor v institucích jako Prago Union, Čedok nebo v automotoklubu. Publikační a rozhlasové práci se zaměřením na výtvarné umění se mohl začít svobodně věnovat až po roce 1989, připomněl rozhlas.

 
