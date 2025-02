Zásadní změna. Amazon převezme "tvůrčí kontrolu" nad filmy o Jamesi Bondovi

Známý britský filmový agent James Bond bude v budoucnosti dostávat úkoly od technologického gigantu Amazon. Společnost Amazon MGM Studios uzavřela dohodu s Barbarou Broccoliovou a Michaelem G. Wilsonem, britsko-americkými dědici producenta Alberta Broccoliho a dlouholetými správci bondovek. Firma tak přebírá tvůrčí kontrolu nad snímky o agentovi 007.

Mluvčí Amazonu sdělil, že finanční podmínky dohody nebudou zveřejněny. Potvrdil však, že firma s Wilsonem a Broccoliovou vytvořila společný podnik, jenž bude spravovat duševní vlastnictví Jamese Bonda, a že Amazon převezme "tvůrčí kontrolu". To znamená, že při natáčení bude moci postupovat bez souhlasu Wilsona a Broccoliové, kteří byli pečlivými strážci původní podstaty postavy vytvořené v roce 1953 spisovatelem Ianem Flemingem.

Po více než 60 letech, 25 filmech a šesti hercích v roli agenta 007 zažívá série o Jamesi Bondovi pravděpodobně největší změnu, míní agentura DPA. Po celou dobu byl James Bond rodinnou záležitostí.

Třiaosmdesátiletý Wilson se objevil v krátké nevýrazné roli v řadě bondovek. Nyní uvedl, že by se chtěl dále věnovat umění a charitativním projektům. Jeho nevlastní sestra Broccoliová, které je 64 let, se podle svých slov chce věnovat jiným záležitostem. Již dříve produkovala další filmy a divadelní hry, včetně inscenace Othella s jedním z představitelů Jamese Bonda Danielem Craigem v roli Jaga.

Dohoda by mohla otevřít dveře k zahájení produkce dlouho očekávaného nového filmu a k potenciální neomezené lavině různých odvozených televizních seriálů pro streamovací službu Amazon Prime, upozorňuje server The Guardian.

Amazon získal napojení na Jamese Bonda v roce 2021, kdy zaplatil v přepočtu 201,8 miliardy korun za převzetí společnosti MGM. Agent 007 byl součástí katalogu více než 4 tisíc filmů a 17 tisíc televizních seriálu, které přešly do vlastnictví Amazonu.

Díky dohodě s MGM získal Amazon také právo distribuovat všechny filmy o Jamesi Bondovi, nyní však bude mít i pravomoc prosazovat nové díly, což by mohlo odstartovat výrobu dalších snímků, která v posledních letech vázne. Od premiéry bondovky Není čas zemřít uplynuly čtyři roky a žádná další zatím není v plánu, což by mohlo vyústit v nejdelší pauzu mezi filmy o agentovi 007. Ta zatím největší přestávka trvala šest let.

Několik hodin po uzavření dohody požádal Jeff Bezos, zakladatel Amazonu a druhý nejbohatší člověk světa, na svém účtu na síti X příznivce o radu, kdo by měl být příštím Bondem.

Wilson a Broccoliová společně vybudovali z Bonda jednu z nejúspěšnějších franšíz v dějinách kinematografie, která celosvětově utržila více než 7,8 miliardy dolarů. Nejúspěšnější bondovkou je Skyfall z roku 2012 s celosvětovými tržbami 1,1 miliardy dolarů.