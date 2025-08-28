Začíná festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady, jeho hvězdou bude Jiří Suchý

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií potrvá do 31. srpna. Hvězdou desátého ročníku bude hudebník, skladatel, textař, zpěvák a divadelník Jiří Suchý, který 29. srpna v divadle na poděbradském zámku uvede svůj nový film Hudba řekla pojď, tak jsem šel. Suchý navíc obdrží z rukou ředitele festivalu Michala Dvořáka cenu za celoživotní dílo.
Novinkou je soutěžní část festivalu. Pořadatelé pro ni vypsali dvě kategorie pro hudbu k celovečernímu filmu a hudbu pro televizní díla. Do soutěže tvůrci přihlásili tři desítky filmů, seriálů a dalších děl.
Tématem jednoho z hlavních koncertů jsou filmy Quentina Tarantina. Program Tarantino Concert uvede hity z filmů Kill Bill, Pulp Fiction, Jackie Brown, Hanebný pancharti, Nespoutaný Django, Tenkrát v Hollywoodu nebo Gauneři. Producentem koncertu je hudebník a skladatel Jan Ponocný, jeden z držitelů ceny Soundtrack.
Hlavním filmem bude letos snímek režiséra Tomáše Mašína Bratři, který v roce 2023 obdržel cenu Český lev za nejlepší celovečerní film. Na festivalu ho poprvé představí v koncertní podobě. Hudbu Karla Havlíčka bude k filmu interpretovat orchestr Stro.My Ensemble, který ji nahrával i do filmu.
Součástí programu bude koncert Symphonic Meky Žbirka, který byl loni na podzim uveden v Praze a Bratislavě. Odehraje ho Žbirkova kapela spolu s orchestrem Unique Orchestra pod vedením Adriana Kokoše. Jako hosté vystoupí cellistka Terezie Kovalová a hobojista Vilém Veverka. V roce 2021 odehrál Žbirka na Soundtracku jeden ze svých posledních koncertů, zemřel 10. listopadu toho roku.
Festival vzdá letos hold hudebnímu skladateli Bartákovi. Ponese název Zdivočelá země Zdeňka Bartáka. Jde o autorský průřez filmové a televizní hudby v čele se seriálem Zdivočelá země a filmy jako Pěsti ve tmě, Vítr v kapse či Discopříběh. Koncert odehraje Epoque Orchestra.
V rámci Soundtracku se uskuteční také panelová diskuse pod názvem Bridging the Gap: Propojení filmu a hudby nebo koncert skupiny Lucie. Festival připravuje i doprovodný program, kterým ožije lázeňské centrum Poděbrad.