Kultura

Začíná festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady, jeho hvězdou bude Jiří Suchý

ČTK ČTK
před 19 hodinami
Slavnostní zahájení festivalu Soundtrack ve čtvrtek v zámecké zahradě v Poděbradech obstará zpěvačka Jitka Zelenková. Vystoupí za doprovodu své kapely a slovenského sboru The Gospel Family. Zazní písně z filmů Muž a žena, Láska nebeská, Lví král, Snídaně u Tiffanyho a další.
Jiří Suchý.
Jiří Suchý. | Foto: Irena Zlámalová, https://soundtrackfestival.cz/

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií potrvá do 31. srpna. Hvězdou desátého ročníku bude hudebník, skladatel, textař, zpěvák a divadelník Jiří Suchý, který 29. srpna v divadle na poděbradském zámku uvede svůj nový film Hudba řekla pojď, tak jsem šel. Suchý navíc obdrží z rukou ředitele festivalu Michala Dvořáka cenu za celoživotní dílo.

Novinkou je soutěžní část festivalu. Pořadatelé pro ni vypsali dvě kategorie pro hudbu k celovečernímu filmu a hudbu pro televizní díla. Do soutěže tvůrci přihlásili tři desítky filmů, seriálů a dalších děl.

Tématem jednoho z hlavních koncertů jsou filmy Quentina Tarantina. Program Tarantino Concert uvede hity z filmů Kill Bill, Pulp Fiction, Jackie Brown, Hanebný pancharti, Nespoutaný Django, Tenkrát v Hollywoodu nebo Gauneři. Producentem koncertu je hudebník a skladatel Jan Ponocný, jeden z držitelů ceny Soundtrack.

Hlavním filmem bude letos snímek režiséra Tomáše Mašína Bratři, který v roce 2023 obdržel cenu Český lev za nejlepší celovečerní film. Na festivalu ho poprvé představí v koncertní podobě. Hudbu Karla Havlíčka bude k filmu interpretovat orchestr Stro.My Ensemble, který ji nahrával i do filmu.

Součástí programu bude koncert Symphonic Meky Žbirka, který byl loni na podzim uveden v Praze a Bratislavě. Odehraje ho Žbirkova kapela spolu s orchestrem Unique Orchestra pod vedením Adriana Kokoše. Jako hosté vystoupí cellistka Terezie Kovalová a hobojista Vilém Veverka. V roce 2021 odehrál Žbirka na Soundtracku jeden ze svých posledních koncertů, zemřel 10. listopadu toho roku.

Související

Závěr festivalu obrazem: Vizuální show, dojatí vítězové i rozverný Skarsgaard

MFF Karlovy Vary, KVIFF, 2025, 59. ročník
77 fotografií

Festival vzdá letos hold hudebnímu skladateli Bartákovi. Ponese název Zdivočelá země Zdeňka Bartáka. Jde o autorský průřez filmové a televizní hudby v čele se seriálem Zdivočelá země a filmy jako Pěsti ve tmě, Vítr v kapse či Discopříběh. Koncert odehraje Epoque Orchestra.

V rámci Soundtracku se uskuteční také panelová diskuse pod názvem Bridging the Gap: Propojení filmu a hudby nebo koncert skupiny Lucie. Festival připravuje i doprovodný program, kterým ožije lázeňské centrum Poděbrad.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah hudba film Film a televize Soundtrack Poděbrady soundtrack filmová hudba soutěž Jiří Suchý

Právě se děje

Aktualizováno teď
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 28 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 54 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
Další zprávy