Nejvíc nominací na ceny Anděl získal Viktor Sheen, uspět může i Mišík

Nominace na ceny Anděl 2025

Album

Vladimír Mišík - Vteřiny, měsíce a roky

Monkey Business - Když múzy mlčí

Kateřina Marie Tichá - Plamen

Skladba

Anna K. - Apollo 11

Pam Rabbit - Space

Viktor Sheen - Syndrom

Skupina

Bert & Friends - České moře

Monkey Business - Když múzy mlčí

Prago Union - Zvukoloď

Sólová interpretka

Načeva - Jdem temným dnem

Rozálie - Láska, hlína, rýč

Kateřina Marie Tichá - Plamen

Sólový interpret

Ben Cristovao - Spektrum

Vladimír Mišík - Vteřiny, měsíce a roky

Viktor Sheen - Impostor syndrom

Společný projekt

Ewa Farna, Annet X - To je moje holka

FVLCRVM, Terra, Bols/Slob - Divine / W U @

Smack, P Money - Champions League

Objev

Kvietah - Díky, včely

Rodan - The End of Me

Štěpán Urban - Potopa

Videoklip

Bert & Friends - České moře (režie Š. Müllerová, A. Romanutti)

Lazer Viking - ICU BBY (režie J. Walker)

Yzomandias & PTK - Uprostřed oceánu (režie A. Rohal)

Alternativa a elektronika

Anki - I Want to Feel Safe

Dukla - Stejný lepší

Irena & Vojtěch Havlovi - Four Hands

Folk

Mirek Kemel - Mordyjé

Martina Trchová - 90% štěstí

Wolf Lost in the Poem - Indigem

Jazz

Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet - Our Stories

Hlaskontrabas Oktet - Kaleidoscapes

Limbo - Spirit of Chaos

Klasika

Cappella Mariana, Constantinople - Pilgrimage. Hudební pouť Kryštofa Haranta do Jeruzaléma, circa 1600

Pavel Černoch - Smetana: Arias

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Petr Popelka - Má vlast. Bedřich Smetana - Symfonické dílo

Rap

Ektor - Sativa

Viktor Sheen - Impostor syndrom

Smack, P Money - Champions League

Rock

Acid Row - Poisoned Mind

Dark Gamballe - Dobrý lhář

The Truth Is Out There - Colors

Slovenské album

Billy Barman - Galéria duševného zdravia

Pavol Hammel - Kam a za čím

Para - Pre všetko okolo nás