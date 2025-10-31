Kultura

Varhaník v Lipsku zahraje 22 hodin Bacha v nepřetržité hudební jízdě

ČTK ČTK
před 3 hodinami
V kostele svatého Tomáše v saském Lipsku o víkendu zazní Bachův maraton - po dobu 22 hodin bude varhaník Johannes Lang hrát varhanní dílo německého skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Informuje o tom agentura DPA.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Šestatřicetiletý Lang DPA řekl, že je pro něj Bachův maraton splněním dlouhodobého snu. Podle svých slov tak chce v posluchačích "probudit nadšení pro neuvěřitelnou rozmanitost Bachova varhanního díla".

Varhanní maraton začne v pátek ve 13:30 a skončí v sobotu dopoledne. Až přibližně do 11. hodiny bude Lang sedět u varhan a celkově zahraje 235 skladeb ve 14 koncertech, z nichž každý bude trvat 90 minut, oznámila farnost. Publikum si může vybrat, zda navštíví jednotlivé koncerty, menší části nebo celou sérii. Odpovídající vstupenky se nazývají "krátká trať","půlmaraton" nebo "maraton".

Kromě toho vznikne o koncertu dokument o délce 90 minut, který bude vysílat veřejnoprávní německá televizní stanice ARD a regionální MDR.

Vrcholný představitel barokní epochy Johann Sebastian Bach se narodil 21. března 1685 v durynském Eisenachu. V centru Bachovy tvorby stojí díla duchovní, zejména kantáty, kterých se dochovalo přes 200. Neméně významné jsou však Bachovy skladby pro klávesové nástroje, varhany nebo cembalo. Důležité jsou také jeho skladby komorní a orchestrální, pro něž mu byl vzorem zejména Antonio Vivaldi. K těm nejznámějším dnes patří Braniborské koncerty.

Bach zemřel 28. července 1750 v Lipsku jako vážený hudební kantor, jeho dílo však v té době upadlo v zapomnění. Skutečným zlomem v zájmu o Bachovo dílo bylo až provedení Matoušových pašijí Felixem Mendelssohnem- Bartholdym v Berlíně v roce 1829, až poté se o Bachovi začalo smýšlet jako o jednom z géniů světové hudby.

 
