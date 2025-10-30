Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva

Hudba

Pianista Jevgenij Kissin, jehož odborníci považují za pokračovatele ruské klavírní školy, po sedmi letech vystoupí s Českou filharmonií (ČF). V Rudolfinu na třech koncertech 5. až 7. listopadu provede Klavírní koncert č. 1 Des dur Sergeje Prokofjeva. Program doplní premiéra skladby Frenzy Johna Adamse a Enigma, variace na vlastní téma Edwarda Elgara. Informovala o tom mluvčí ČF Tereza Šindlerová.
Pianista Jevgenij Kissin je považován za pokračovatele ruské klavírní školy. Od roku 2016 žije v Praze. | Foto: WDR

"Pianista, který žije od roku 2016 v Praze, vystoupil dosud s prvním českým orchestrem pouze dvakrát. Poprvé v roce 2000 pod taktovkou Vladimira Aškenazyho uvedl Brahmsův Klavírní koncert č. 2 B dur a podruhé v roce 2018 na Dvořákově Praze přednesl Klavírní koncert č. 1 Es dur Franze Liszta. V prosinci 2022 na mimořádném koncertu v rámci Českého spolku pro komorní hudbu provedl ve světové premiéře vlastní Trio pro housle, violoncello a klavír, které bylo inspirováno probíhající válkou na Ukrajině," uvedla Šindlerová.

Prokofjev napsal svůj Klavírní koncert č. 1 Des dur v roce 1912 coby teprve dvaadvacetiletý student petrohradské konzervatoře. Zvítězil s ním v soutěži o Rubinsteinovu cenu zároveň jako autor i interpret. Skladba, která byla v době svého vzniku považována za provokativní, je ukázkou autorovy mladistvé energie, virtuozity i humoru. ČF uvedla Prokofjevův koncert dvacetkrát. Poprvé v roce 1962 s Ivanem Moravcem pod taktovkou Karla Ančerla, naposledy o 50 let později s Kirillem Gersteinem za řízení Jiřího Bělohlávka.

