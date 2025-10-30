Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva

"Pianista, který žije od roku 2016 v Praze, vystoupil dosud s prvním českým orchestrem pouze dvakrát. Poprvé v roce 2000 pod taktovkou Vladimira Aškenazyho uvedl Brahmsův Klavírní koncert č. 2 B dur a podruhé v roce 2018 na Dvořákově Praze přednesl Klavírní koncert č. 1 Es dur Franze Liszta. V prosinci 2022 na mimořádném koncertu v rámci Českého spolku pro komorní hudbu provedl ve světové premiéře vlastní Trio pro housle, violoncello a klavír, které bylo inspirováno probíhající válkou na Ukrajině," uvedla Šindlerová.
Prokofjev napsal svůj Klavírní koncert č. 1 Des dur v roce 1912 coby teprve dvaadvacetiletý student petrohradské konzervatoře. Zvítězil s ním v soutěži o Rubinsteinovu cenu zároveň jako autor i interpret. Skladba, která byla v době svého vzniku považována za provokativní, je ukázkou autorovy mladistvé energie, virtuozity i humoru. ČF uvedla Prokofjevův koncert dvacetkrát. Poprvé v roce 1962 s Ivanem Moravcem pod taktovkou Karla Ančerla, naposledy o 50 let později s Kirillem Gersteinem za řízení Jiřího Bělohlávka.
"Tento koncert jsem hrál před lety několikrát. Provedení s Berlínskými filharmoniky a Claudiem Abbadem bylo natočeno i na desku. Ale teď to mohu zahrát mnohem lépe. Proto jsem se rozhodl, že se k tomuto Prokofjevovi znovu vrátím, než bude pozdě, protože z čistě technického hlediska je to velmi obtížná skladba," uvedl čtyřiapadesátiletý Kissin v magazínu České filharmonie Ladírna.
Kissin je rezidenčním umělcem 130. sezony prvního českého orchestru. S ČF vystoupí ještě v lednu 2026 v sólovém recitálu, na jehož programu budou skladby Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna a Franze Liszta.