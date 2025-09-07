Kultura

V Praze vystoupí Robbie Williams, vrací se po osmi letech

před 4 hodinami
Britský zpěvák Robbie Williams, který patří k nejpopulárnějším popovým umělcům současnosti, v rámci svého evropského turné v neděli vystoupí v Praze. Bývalý člen chlapecké kapely Take That se do metropole vrací po osmi letech.
Robbie Williams v roce 2018 na moskevském stadionu Lužniki, kde byl hvězdou zahajovacího ceremoniálu fotbalového mistrovství světa.
Robbie Williams v roce 2018 na moskevském stadionu Lužniki, kde byl hvězdou zahajovacího ceremoniálu fotbalového mistrovství světa. | Foto: Reuters

Jeho předchozí pražský koncert se uskutečnil v srpnu 2017 v Letňanech a nabídl show plnou světelných a pyrotechnických efektů, kterou tehdy sledovalo více než 30 tisíc lidí. Tentokrát se představí v O2 areně.

Vchody haly pořadatelé otevřou v 18:30. O hodinu později vystoupí v roli předskokanů britská indie popová kapela Lottery Winners. Williams by se měl na pódiu objevit ve 20:40.

"Toto turné bude mé nejodvážnější, nemohu se dočkat, až vás příští rok uvidím. Zazní písně z filmu Better Man a také nějaká nová hudba," vzkázal loni fanouškům zpěvák.

Oznámení o turné přišlo v době uvedení životopisného filmu Better Man, který se v kinech objevil loni v prosinci. Snímek na základě skutečného příběhu Williamsova života, který režíroval Michael Gracey, sleduje jeho cestu od dětství přes nejmladšího člena slavné kapely Take That až po jeho úspěchy jako sólového umělce. To vše při konfrontaci s problémy, které může přinést obrovská sláva a úspěch.

Williams je držitelem několika rekordů v počtu živých vystoupení. Na své světové turné z roku 2006 prodal více než 1,6 milionu vstupenek za jediný den. Za pozornost stojí také rekordní návštěvnost 375.000 fanoušků během tří večerů na jeho koncertech v Knebworthu ve Velké Británii.

