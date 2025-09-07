V Praze vystoupí Robbie Williams, vrací se po osmi letech

Jeho předchozí pražský koncert se uskutečnil v srpnu 2017 v Letňanech a nabídl show plnou světelných a pyrotechnických efektů, kterou tehdy sledovalo více než 30 tisíc lidí. Tentokrát se představí v O2 areně.
Vchody haly pořadatelé otevřou v 18:30. O hodinu později vystoupí v roli předskokanů britská indie popová kapela Lottery Winners. Williams by se měl na pódiu objevit ve 20:40.
"Toto turné bude mé nejodvážnější, nemohu se dočkat, až vás příští rok uvidím. Zazní písně z filmu Better Man a také nějaká nová hudba," vzkázal loni fanouškům zpěvák.
Oznámení o turné přišlo v době uvedení životopisného filmu Better Man, který se v kinech objevil loni v prosinci. Snímek na základě skutečného příběhu Williamsova života, který režíroval Michael Gracey, sleduje jeho cestu od dětství přes nejmladšího člena slavné kapely Take That až po jeho úspěchy jako sólového umělce. To vše při konfrontaci s problémy, které může přinést obrovská sláva a úspěch.
Williams je držitelem několika rekordů v počtu živých vystoupení. Na své světové turné z roku 2006 prodal více než 1,6 milionu vstupenek za jediný den. Za pozornost stojí také rekordní návštěvnost 375.000 fanoušků během tří večerů na jeho koncertech v Knebworthu ve Velké Británii.
V Praze Williams poprvé hrál v listopadu 2003 ve vyprodané hale na Výstavišti. V roce 2014 před vyprodanou O2 arenou ukázal svou lásku ke starší muzice, o dva roky později jej pak milionový honorář přilákal na svatbu dcery ruského oligarchy Rašida Sardarova na Žofíně. V srpnu 2017 nabídl svou show na letišti v Letňanech.
Williams, který se narodil 13. února 1973, naskočil do světa showbyznysu na začátku 90. let jako člen chlapecké kapely Take That. Spíš než hudebními výkony tehdy budil pozornost žerty a alkoholovými i drogovými eskapádami. Dnes patří k velkým hvězdám evropské hudební scény.