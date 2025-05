Robbie Williams oznámil vydání nového alba Britpop. Videoklip k první skladbě je tu

První skladbou z alba je Rocket a na kytaru v ní hostuje legenda Black Sabbath Tony Iommi. Energický rockový kus má okamžitě zapamatovatelný refrén, dunivé bicí a charakteristické kytarové sólo od průkopníka heavy metalu.

Na nový videoklip ke skladbě Rocket, kterou napsali Robbie, Karl Brazil, Tony Iommi a Tom Longworth, se můžete podívat ZDE.

Ve videoklipu je Robbie oblečen v punkovém stylu - červené kostkované kalhoty, těžký řetězový náhrdelník a kožená motorkářská bunda pokrytá graffiti - a pohybuje se po několika londýnských památkách v doprovodu flash mobu. Další scény byly natočeny s Robbiem a Tonym Iommim společně v rodném městě Tonyho, Birminghamu.

Obálka alba odkazuje na jeho název a zobrazuje jeden z nejznámějších outfitů Robbieho - červenou teplákovou soupravu, kterou měl na sobě v roce 1995 na festivalu Glastonbury, v době vrcholu britpopu. Album Britpop bude k dispozici v různých formátech, včetně CD, deluxe CD, kazety, alternativní kazety a digitálně, zatímco podepsané balíčky budou k dispozici po omezenou dobu v oficiálním obchodě Robbieho Williamse.

Robbie o albu Britpop říká: "Chtěl jsem vytvořit album, které jsem chtěl napsat a vydat poté, co jsem v roce 1995 opustil Take That. Bylo to vrcholné období britpopu a zlatá éra britské hudby. Na tomto albu jsem spolupracoval s některými ze svých hrdinů; je syrové, je v něm více kytar a je ještě optimističtější a hymnovější než obvykle. Je v něm trochu ,Brit‘ a určitě i trochu ,pop‘ - jsem na tuto práci nesmírně hrdý a těším se, až si album poslechnou fanoušci. Také se nemůžu dočkat, až na svém nadcházejícím turné Britpop, které samozřejmě zahájím ve Velké Británii, zahraju jednu nebo dvě písničky z alba."

Robbie Williams a jeho dlouho očekávané stadionové turné se letos v létě objeví ve městech po celé Velké Británii, Irsku a Evropě - fanoušci tak budou mít první příležitost slyšet novou píseň Rocket naživo. Turné, původně nazvané Robbie Williams Live 2025 a nyní přejmenované na Britpop, odstartuje příští týden 31. května v Edinburghu a následně zavítá do Londýna, Manchesteru a Bathu. Poté bude pokračovat po Evropě a představí se i v pražské O2 areně, a to 7. září.