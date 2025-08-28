V Benátkách se představí desítky filmů, ocenění dostane i herečka s českými kořeny

I letos přehlídku navštíví mnoho slavných herců a filmových tvůrců z Evropy či Spojených států. Uvedeny budou také dva filmy, které vznikly v české koprodukci.
Hlavní soutěžní kategorii zahájil film Paola Sorrentina La Grazia (Smilování). O Zlatého lva budou soutěžit například také snímky Guillerma del Tora nebo Noaha Baumbacha.
Silná bude sekce dokumentárních filmů, v níž se představí například dokument Ghost Elephants (Přízraky slonů) od německého režiséra Wernera Herzoga. Ten spolu s americkou herečkou s českými kořeny Kim Novakovou dostane v Benátkách cenu za celoživotní dílo.
V sekci Horizonty bude v Benátkách uveden i film Otec slovenské režisérky Terezy Nvotové, natočený v česko-slovensko-polské koprodukci. V nesoutěžní sekci Venezia Spotlight bude mít premiéru snímek bulharského režiséra Stefana Komandareva nazvaný Made in EU, který vznikl v česko-bulharsko-německé koprodukci.
Do Benátek se vrací i ruští režiséři, kteří nebyli kvůli válce na Ukrajině v posledních letech zváni. Ruský režisér Alexander Sokurov představí svůj pětihodinový snímek Zapisnaja knižka režisjora (Režisérův deník).