Kultura

V Benátkách bude mít premiéru film Otec. Režisérka chtěla natočit opak bulváru

ČTK ČTK
před 20 hodinami
Média na benátském filmovém festivalu mají velký zájem o film Otec, natočený ve slovensko-česko-polské koprodukci. Ve středu se film poprvé promítal pro zástupce tisku a filmového průmyslu, ve čtvrtek má premiéru pro širší festivalové publikum. Slovenská filmařka rovněž uvedla, že o tragické události, která se stala na Slovensku, chtěla natočit film, který by byl opakem článku v bulváru.
Anna Geislerová ve filmu Terezy Nvotové Otec, který bude letos soutěžit na MFF v Benátkách.
Anna Geislerová ve filmu Terezy Nvotové Otec, který bude letos soutěžit na MFF v Benátkách. | Foto: DANAE Productiom

Film slovenské režisérky Terezy Nvotové, jejíž snímek Světlonoc dostal v roce 2022 na festivalu v Locarnu cenu Zlatý leopard za nejlepší film v soutěžní sekci Cineasti del presente (Současná kinematografie), je na přehlídce v Benátkách zařazen do kategorie Orizzonti (Horizonty). Do kin v Česku půjde 18. září, vedle toho se představí i na festivalech na Islandu a ve Vancouveru.

Podle režisérky je ze strany médií o film zájem. "Máme italského distributora, takže velký zájem je i ze strany italských médií," řekla Nvotová. Režisérka doufá, že po festivalu bude mít zprávy i o dalších zahraničních distribucích. "Toto (filmový festival) je právě místo, kde má vzniknout povědomí o filmu," dodala.

Příběh filmu se silně inspiroval skutečnou událostí, tragickou chybou otce, která se stala, když hlídal své dítě. Nvotová však tvrdí, že se nejedná o dokumentární snímek. "Podle mě tak úplně neexistuje to rozdělení na dokumentární a hraný film. Myslím si, že se to navzájem překrývá, a řada hraných filmů vychází ze života," uvedla Nvotová.

Režisérka ve svém filmu využívá velmi dlouhé záběry hlavních postav tak, aby diváci měli možnost se ponořit do jejich světa. "Snažila jsem se vytvořit něco opačného, než je bulvární článek, ze kterých si lidé tyto události pamatují," uvedla Nvotová. Dodala, že se snažila podat "pohled z vnitra" člověka, kterému se tragédie stala. Natočila tak podle svých slov "subjektivní film".

V soutěžní sekci Orizzonti, která se zaměřuje na méně slavné tvůrce a nové estetické trendy, letos soutěží 19 snímků. Porotu vede francouzská režisérka Julia Ducournauová, která oznámí vítěze v sobotu 6. září.

 
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah film Benátský filmový festival Film a televize premiéra Tereza Nvotová Benátky Itálie

