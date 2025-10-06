Výtvarné umění

Fotila vznik demokracie v Česku. Nyní je tvorba Dagmar Hochové k vidění v GHMP

ČTK ČTK
před 3 hodinami
V pražském Domě fotografie se od 7. října uskuteční výstava pozůstalosti české dokumentaristky Dagmar Hochové, označované za fotografku dětí. Do 4. ledna příštího roku si zájemci mohou prohlédnout záběry ze zákulisí rodící se české parlamentní demokracie, snímky významných osobností kulturní a politické scény, ale také materiály vytvářené na zakázku pro časopisy a knižní vydavatelství.
Dagmar Hochová. Z cyklu Aurora (Jan Foll, Václav Havel, Václav Klaus), Praha, listopad 1989.
Dagmar Hochová. Z cyklu Aurora (Jan Foll, Václav Havel, Václav Klaus), Praha, listopad 1989. | Foto: GHMP

Velká retrospektiva přední dokumentární fotografky nabídne 150 původních černobílých zvětšenin. Vychází z obdobné výstavy připravené loni Moravskou galerií v Brně, která pozůstalost Hochové spravuje. "Navždy bude fotografkou dětí, ale expozice nabízí i další části její tvorby," řekl kurátor Jiří Pátek při pondělní novinářské prohlídce.

Expozice ukazuje další klíčové tematické okruhy jejích fotografií: takzvané pražské jaro, normalizaci, sociálně citlivé cykly z ústavů a venkova a portréty legionářů z první světové války. Výstava mapuje tvorbu od studií na Státní grafické škole a FAMU až po působení Hochové jako poslankyně České národní rady. Nechybí ani školní práce vzniklé pod vedením Jaromíra Funkeho.

Prezentovány jsou i práce pro časopisy a knižní vydavatelství, významnou součást tvoří snímky z doby formování demokracie po roce 1989, například z klubu Aurora, kde v listopadu 1989 vznikalo Občanské fórum, nebo z prostředí České národní rady, kde Hochová působila i jako poslankyně. Součástí jsou také dvě videoprojekce a audio nahrávky, v nichž autorka komentuje svůj život a práci.

"Tvorba Dagmar Hochové je vždy spojena s hodnotami lidskosti a svobody, které z jejích snímků jednoznačně vyzařují. Výstava odkrývá tvorbu Hochové v celé její šíři," podotkla Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.

Moravská galerie v Brně zpracovávala 12 let rozsáhlý archiv čítající 130 000 negativů, který získala do svého držení. Díky jeho digitalizaci se podařilo nově nahlédnout do autorčina díla i života. "Prostřednictvím archivu negativů vidíte autora jako na dlani. Pochopíte vazby mezi jednotlivými segmenty jeho díla. Odhalí se vám jeho osobní a sociální vazby, díky nimž se vám objasní, proč se určité věci staly tak, jak se staly. Získáte informace, na jejichž základě můžete zpřesňovat a korigovat autorův veřejný obraz. A také pochopíte, že i ten, kdo si na tomto světě získá obdiv a uznání, je stále jen člověk," podotkl kurátor Pátek.

43 fotografií
