Muži, ženy a světlo. Legendární fotograf Robert Vano se loučí výstavou i biografií

Retrospektivní výstava s lakonickým názvem Robert Vano představuje téměř 150 černobílých i barevných fotografií, převážně nikdy nepublikovaných, které mapují 70 let života a přes 50 let umělecké dráhy jedné z nejvýraznějších osobností české i mezinárodní fotografie. Zároveň se jedná o poslední autorskou výstavu Roberta Vana symbolicky uzavírající jeho dlouholetou tvůrčí kariéru.

Expozice návštěvníky vede z New Yorku přes Milán a Paříž až do Prahy, která je pro Roberta Vana domovem už více než 30 let. K vidění jsou mužské akty, slavné portréty, poetická zátiší i díla vytvořená vzácnou technikou platinotypie vyznačující se mimořádnou trvanlivostí, jemnými tóny a výraznou hloubkou.

Výstava zahrnuje také dosud nepublikované snímky ze 70. a 80. let, nejnovější tvorbu inspirovanou estetikou Miroslava Tichého a Sarah Moon, osobní archivní materiály, audio a video nahrávky i podcasty. Návštěvníci také mohou zhlédnout dokumentární film režiséra Adolfa Ziky: Robert Vano - Příběh člověka. Expozice tak nabízí komplexní pohled na dílo a životní příběh autora, který vždy zůstával věrný svému stylu a nyní se s fotografickým světem loučí. Výstava v pražské Galerii Tančící dům, která byla zahájena 6. května, potrvá do 28. září 2025.

Mezi třicítkou a smrtí

Ruku v ruce s výstavou jde i vydání výpravné biografie s názvem Robert Vano (Universum). Bezmála třísetstránková fotografická kniha dle slov samotného fotografa vznikla v ten správný okamžik, tedy "mezi třicítkou a smrtí". Dokumentuje sedm dekád fotografova života i jeho uměleckou kariéru. Barevné a černobílé snímky jsou v ní doplněny autentickým textem, který vznikl z rozhovorů s Robertem Vanem. Společně s fotografiemi tak vypráví jeden velký dobrodružný příběh s otevřeným koncem. Značná část snímků pochází z dosud nepublikovaného osobního archivu fotografa a z originálních kinofilmů, jež čekaly na znovuobjevení více než padesát let.

V úvodu knihy Robert Vano vysvětluje svůj pohled na vznik fotografie i vztah k moderním technologiím: "I když dnes existuje spousta různé techniky, verzí photoshopů a umělá inteligence, své fotografie dělám pořád stejně. Tak, jak jsem se to naučil. Měl jsem štěstí, že jsem v sedmdesátých a osmdesátých letech působil v New Yorku. V období, kdy ještě žili fotografové z první republiky, jako byli Andre Kertesz, Brassai, Richard Avedon, Irving Penn, Lillian Bassmanova nebo Horst P. Horst. Ti všichni fotili svoje fotografie s denním světlem. Když bylo panu Horstovi tolik let, kolik mám já teď, říkával: "Nejlépe svítí pán Bůh a já jsem ten druhý." Já jsem dnes ten třetí… Snažím se přizpůsobovat světlu, které existuje. Většina fotografů to dělá opačně. Chtějí, aby se světlo přizpůsobovalo jim.

Z fotografování se stal byznys, kdy fotograf plní přání klienta. Ten má velký budget na asistenty, světla, blesky, kabely, pozadí a další věci, ale za samotnou fotografii nakonec zaplatí nejméně. Nemám strach ze žádných technologií. Nedávno jsem viděl dokument o fotografovi, který říkal, že miluje veškeré inovace, protože čím víc jich bude, tím cennější budou jeho ručně vyrobené platinové fotky."

Dramatická emigrace, focení pro Vogue i desítky výstav

Robert Vano je jedním z nejznámějších fotografů v České republice a na Slovensku. Fotografuje černobílé portréty a akty na klasický film. Specializuje se především na módní a reklamní fotografii, spolupracuje se světovými značkami a vede fotografické workshopy. Nejraději fotografuje za denního světla. Před jeho objektivem stáli nejenom známé modelky a modelové, ale také mnoho významných osobností, od herečky Ivy Janžurové přes hudebníka Dana Bártu či desetibojaře Romana Šebrleho až po Václava Havla.

Rodák ze slovenských Nových Zámků, který v roce 1967 dramaticky emigroval přes Jugoslávii a Itálii do USA, od roku 1984 aktivně vystavuje. Fotil pro prestižní módní časopisy Vogue, Donna, Cosmopolitan, Harper‘s Bazaar a další. Má za sebou více než 40 samostatných výstav v Čechách, na Slovensku i v zahraničí. Vydal osm biografických publikací a v roce 2018 o něm vznikl dokumentární film režiséra Adolfa Ziky Robert Vano - Příběh člověka. V roce 2010 získal za svoji tvůrčí činnost mezinárodní ocenění Trebbia.