Bájná zvířata i hybohledy. Imaginárium bratří Formanů nabízí výstavu plnou fantazie

Výstava představuje labyrint kulis a scenérií. "Máme fundus panelů a divadelních dekorací, z nich skládáme příběhy a zákoutí, a do toho jsou vložené hravé elementy, hybohledy nebo loutkové divadýlko. Dramaturgie reaguje na prostor, do kterého vstupujeme... Výstava dokazuje, že věci vytvářené rukama a díky vlastní fantazii jsou nezávislé na technologiích a jsou pořád platné," řekl Matěj Forman.

Projekt Imaginárium tvoří přes deset let výraznou část aktivit divadla bratří Formanů. Jednotlivé instalace zavítaly na řadu míst v České republice, opakovaně také do Německa, Itálie, Dánska nebo Francie, naposledy u příležitosti olympijských her v Paříži. Pardubická výstava odkazuje na tradici sportu ve městě. U vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem.

Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájná zvířata a léčivé rostliny jsou inspirované knihou Mluvící balík od Geralda Durella. "Prochází se tady krajinou, z jedné strany je to noc, z druhého strany se člověk ocitne ve dni. Byla to krásná práce. Pomáhalo mi s tím plno lidí. Nechali jsme se inspirovat středověkým autorem a jeho knihou Jak se loví zvířata. Vzali jsme si od něj techniku a barevnost," popisuje autor Josef Sodomka.

Výstava Imaginárium, která se v Pardubicích otevřela 6. března, bude k vidění do 31. srpna. "Jsme nadšení, že můžeme v letošní sezoně nabídnout návštěvníkům tak výjimečnou a hravou výstavu, která osloví celé rodiny. Imaginárium bratří Formanů propojuje výtvarné umění, divadlo a fantazii takovým způsobem, že si v něm své objeví děti i dospělí. Věřím, že se stane jedním z vrcholů naší sezony," uvedl ředitel muzea Tomáš Libánek.