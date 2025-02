Na výstavě umělkyně Scerankové lidé se vstupenkou dostanou modelovací hlínu

Tvorbu současné umělkyně Pavly Scerankové nově vystavuje humpolecká galerie 8smička. Přehlídka nazvaná Moli, kteří prožírají ruce do světel se pro veřejnost otevře tuto sobotu, potrvá do 11. května. Představuje průřez autorčinou tvorbou i díla vytvořená pro tuto příležitost.

Podle ředitelky humpolecké galerie Martiny Hončíkové připravila Pavla Sceranková pro návštěvníky mimořádná díla. "Uvidí videosochy a zároveň soubor sochařských a kinetických objektů, věcí, které jsou pro její tvorbu tak typické," popisuje Hončíková.

Sceranková pracuje s běžnými předměty, jako jsou oděvy či nábytek. Její objekty vyzařují určité napětí i hravost, kterou mají pocítit také diváci. "Pavla by si přála, aby se na výstavě člověk zastavil a řekl si - ano, nejsem s těmi svými pocity sám či sama, někdo to má stejně jako já a cítím se viděn, viděna. I proto chceme, aby tady návštěvníci zanechali otisk svého pocitu," uvažuje ředitelka galerie.

Podle ní může mít pocit jakoukoli podobu. Návštěvníci ho dostanou příležitost vytvarovat přímo mezi vystavenými díly z kusu modelovací hlíny, kterou obdrží společně se vstupenkou. "Svůj pocit pak budou moci umístit kamkoli do výstavy, takže se bude postupně zaplňovat city a pocity, na což se moc těším," dodává Martina Hončíková.

Pavla Sceranková se narodila roku 1980 v Košicích. V roce 2011 dokončila studium na pražské Akademii výtvarných umění. Opakovaně se dostala do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého pro výtvarníky do 35 let. Zaměřuje se na tvorbu soch, instalací či objektů, od drobných prací až po velkoformátové kinetické projekty nebo videoperformance.

Zóna pro umění 8smička vznikla v Kamarytově ulici u městského parku Stromovka díky stejnojmennému nadačnímu fondu. Nachází se v bývalé textilní továrně. Galerie otevřela na jaře 2018. Chce na Vysočinu přivádět soudobé umění a propagovat ho tu prostřednictvím výstav či doprovodných programů.