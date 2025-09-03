Sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé i Langova velrybí kostra. Čtyři dny s uměním na dosah

Prodejní přehlídka umožní návštěvníkům zakoupit vystavená díla, a podpořit tak současné české umění. Akce je přístupná zdarma od 4. do 7. září 2025.
K hlavním lákadlům letos patří velrybí kostra Dominika Langa, Národní sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé, instalace Tomáše Vaňka viditelná z ulice, koláže Evy Koťátkové se žirafou Lenkou a nástěnná malba Martina Lukáče. Vystavena budou také díla Krištofa Kintery, Josefa Bolfa, Jan Šerýcha, Tomáše Císařovského, Adély Součkové, Jana Kalába a mnoha dalších výtvarníků.
Historický palác Bellevue nabídne desítky maleb, soch, fotografií, instalací i videoartu od výtvarných umělců a umělkyň, kteří hýbou českou scénou. "Dlouhodobě sledujeme český trh s uměním a v rámci našeho Art Reportu jsme si všimli zásadního problému. V Česku chybí místo, kde by lidé mohli na jednom místě vidět a koupit to nejaktuálnější a nejzásadnější z domácí tvorby. Art Index Pop-up je v tomto směru výjimečný. Nabízí prostor, kam může přijít kdokoli, prohlédnout si současné umění mimo velké instituce a třeba si i některé dílo pořídit," říká kurátorka výstavy a Art Specialistka J&T Banky Valérie Horváth.
Obrovské bílé balony, žirafa i archiv lidských neřestí
Ještě předtím, než návštěvníci vstoupí do paláce Bellevue, upoutá jejich pozornost na balkoně směrem ke Smetanovu nábřeží instalace Tomáše Vaňka. Obří bílé balony se sprejovanými motivy navazují na jeho dřívější projekt Particip č. 222, tentokrát ale nebudou ukryté v galerii, nýbrž volně vystavené venku. Dílo vychází z Vaňkova dlouhodobého konceptu Participů, v nichž prostřednictvím jednoduchých vizuálních "SMS" komentuje dění kolem sebe i ve světě.
Na Art Index Pop-upu nemůže chybět ani česká výtvarnice Eva Koťátková. Přiveze sérii koláží se žirafou Lenkou, známou z její oceňované instalace na loňském Benátském bienále. Ve své tvorbě často propojuje fantazii, zvířecí symboliku a sociální témata, a i v těchto kolážích zve diváky do osobního, imaginativního světa.
Dalším z lákadel přehlídky bude monumentální instalace Sběratelé kostí od Dominika Langa. V prostoru se nad návštěvníky zavěsí velrybí kostra, která působí jako napůl skutečné zvíře a napůl nedokončené sochařské dílo. Lang v ní vytváří prostor pro odhalování umění a skrytých souvislostí, které teprve čekají na objevení.
Ke své Národní sbírce zlozvyků se vrátí i Kateřina Šedá. Tento ve světě zcela ojedinělý projekt shromáždil zlozvyky lidí z celé země do největšího archivu lidských neřestí a drobných rituálů. Stačilo jen zaregistrovat svůj zlozvyk, například způsob, jakým někdo krájí máslo, nebo zvyk používat tamponky po odlíčení k utření koupelny. Šedá tuto sbírku umělecky zpracuje a nabídne návštěvníkům nový pohled na detaily, které nás charakterizují, odlišují i spojují.
Formát pop-upu umožňuje zásahy přímo do prostoru, čehož využije Martin Lukáč. V Bellevue vytvoří velkoformátovou malbu přímo na stěnu, kde barva, gesto a rytmus splynou do kompozice oscilující mezi promyšlenou strukturou a spontánním chaosem.
Vedle samotné výstavy bude probíhat i doprovodný program. Vyjma komentovaných prohlídek se návštěvníci mohou zúčastnit také uměleckých workshopů. Dospělí si odnesou vlastní abstraktní reliéf a děti budou mít možnost navrhnout si originální kaleidoskop.