Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry

Jaroslav Totušek
před 5 hodinami
Probíhající výstava ve Stuttgartu přišla s neobvyklou výzvou, kdy je vstup povolen pouze nahým návštěvníkům, což vzápětí rozvířilo otázky o osobním prostoru, intimitě a společenských normách. Umění posouvá hranice zkušenosti, ať pomocí fyzické blízkosti nahých modelů nebo performativní konfrontace s publikem. Přinášíme přehled šesti výstav a projektů, které rovněž výrazně rezonovaly společností.
Na výstavu se návštěvníci v rámci performance nazvané Imponderabilia musí prosmýknout kolem dvou nahých modelů. Ty na snímku ztělesnili Emma Fisher a Duarte Melo.
Na výstavu se návštěvníci v rámci performance nazvané Imponderabilia musí prosmýknout kolem dvou nahých modelů. Ty na snímku ztělesnili Emma Fisher a Duarte Melo. | Foto: David Parry

Imponderabilia (např. 1977, 2010 a 2023)

Performance Imponderabilia Mariny Abramovićové v Královské akademii umění v Londýně nabídla i předloni opravdu netradiční zážitek. Návštěvníci museli projít mezi dvěma nahými modely stojícími proti sobě a společně tak vytvořit průchod. Bylo to překvapivé, trochu nepohodlné, nicméně fascinující - přimělo to člověka přemýšlet o osobním prostoru a o tom, jak se cítíme, když se naše hranice velmi těsně setkávají s uměleckým exponátem. Díky této instalaci návštěvníci mohli zažít umění nejen vizuálně, ale i z pohledu fyzična. Své provokativní dílo předvedla srbská konceptuální umělkyně Abramovićová již poněkolikáté. 

