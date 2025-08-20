Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry

Performance Imponderabilia Mariny Abramovićové v Královské akademii umění v Londýně nabídla i předloni opravdu netradiční zážitek. Návštěvníci museli projít mezi dvěma nahými modely stojícími proti sobě a společně tak vytvořit průchod. Bylo to překvapivé, trochu nepohodlné, nicméně fascinující - přimělo to člověka přemýšlet o osobním prostoru a o tom, jak se cítíme, když se naše hranice velmi těsně setkávají s uměleckým exponátem. Díky této instalaci návštěvníci mohli zažít umění nejen vizuálně, ale i z pohledu fyzična. Své provokativní dílo předvedla srbská konceptuální umělkyně Abramovićová již poněkolikáté.