Seana "Diddyho" Combse poslal soud na čtyři roky do vězení za organizování prostituce

Manhattanský soudce Arun Subramanian vyjádřil názor, že několikaletý trest vězení pro pětapadesátiletého rappera je potřeba kvůli odstrašujícímu účinku. Zároveň dal najevo, že není přesvědčen, že po Combsově propuštění k trestným činům znovu nedojde.
Obžaloba požadovala trest ve výši 11 let a tří měsíců, zatímco obhajoba za adekvátní považovala 14 měsíců vězení. Protože už je Combs přes rok ve vazbě, dostal by se tak na svobodu ke konci roku.
Hudebník a producent byl v létě uznán vinným z přepravování osob přes hranice jednotlivých amerických států, aby se mohly účastnit jím pořádaných maratonských sexuálních večírků, na nichž se hojně užívaly drogy. Porota ho ale neshledala vinným z vydírání a obchodování s lidmi, za něž mu hrozilo až doživotí.
Tato dvě obvinění se opírala o tvrzení vyšetřovatelů, že Combs používal násilí a výhrůžky, aby přinutil dvě své tehdejší přítelkyně - zpěvačku Casandru Venturovou a ženu vystupující u soudu pod pseudonymem Jane - k účasti na těchto sexuálních akcích, které někdy trvaly i vícero dnů.
V závěrečném slovu předtím, než soudce vynesl trest, se Combs oběma svým expřítelkyním omluvil a řekl, že se ze svých činů poučil.