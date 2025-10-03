Kultura

Seana "Diddyho" Combse poslal soud na čtyři roky do vězení za organizování prostituce

ČTK ČTK
před 7 hodinami
Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana "Diddyho" Combse poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Informuje o tom agentura AP. Porota ho ve velmi sledované kauze shledala vinným už v červenci a hrozil mu více než desetiletý trest odnětí svobody.
Foto: Shutterstock

Manhattanský soudce Arun Subramanian vyjádřil názor, že několikaletý trest vězení pro pětapadesátiletého rappera je potřeba kvůli odstrašujícímu účinku. Zároveň dal najevo, že není přesvědčen, že po Combsově propuštění k trestným činům znovu nedojde.

Obžaloba požadovala trest ve výši 11 let a tří měsíců, zatímco obhajoba za adekvátní považovala 14 měsíců vězení. Protože už je Combs přes rok ve vazbě, dostal by se tak na svobodu ke konci roku.

Hudebník a producent byl v létě uznán vinným z přepravování osob přes hranice jednotlivých amerických států, aby se mohly účastnit jím pořádaných maratonských sexuálních večírků, na nichž se hojně užívaly drogy. Porota ho ale neshledala vinným z vydírání a obchodování s lidmi, za něž mu hrozilo až doživotí.

Související

Sean P. Diddy Combs se snažil z vězení ovlivňovat svědky

San Combs P Diddy

Tato dvě obvinění se opírala o tvrzení vyšetřovatelů, že Combs používal násilí a výhrůžky, aby přinutil dvě své tehdejší přítelkyně - zpěvačku Casandru Venturovou a ženu vystupující u soudu pod pseudonymem Jane - k účasti na těchto sexuálních akcích, které někdy trvaly i vícero dnů.

V závěrečném slovu předtím, než soudce vynesl trest, se Combs oběma svým expřítelkyním omluvil a řekl, že se ze svých činů poučil.

 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?

KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?
Infografika

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

Nenechte si ujít: Filmový horor Uzel zla nebo divadelní poetika Jižního Města

Nenechte si ujít: Filmový horor Uzel zla nebo divadelní poetika Jižního Města
Přehled

Oblíbený seriál Beverly Hills 90210 byl oknem na Západ. Co jeho hvězdy dělaly pak?

Oblíbený seriál Beverly Hills 90210 byl oknem na Západ. Co jeho hvězdy dělaly pak?
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah rap rapper hudba soud vězení prostituce USA

Právě se děje

před 8 minutami

Sklad obilí přestavěli na sídlo a showroom. Proč hlavní roli hrají okna a dveře?

Sklad obilí přestavěli na sídlo a showroom. Proč hlavní roli hrají okna a dveře?
Prohlédnout si 29 fotografií
Na úpatí Bílých Karpat, kde lesy pozvolna přecházejí v louky, vyrostlo stavení, které místu přineslo nový život. A rodinná firma Janošík tu otevřela své nové sídlo a showroom.
Dům, kterému říkají Spoj, vzešel z rekonstrukce bývalé obilné haly z 50. let – a stal se ukázkou toho, jak lze průmyslovou stavbu přetvořit s respektem k místu i době.
před 20 minutami
Vznikl "průlomový" hokejový turnaj. Slováci si ho zahrají, Češi ne

Vznikl "průlomový" hokejový turnaj. Slováci si ho zahrají, Češi ne

Vybrané evropské země budou od aktuální sezony zápolit v Evropském poháru národů.
před 26 minutami
Autobusy, které zaručeně neznáte. Několik dvojčat slavného RTO i maďarská Avie
Přehled

Autobusy, které zaručeně neznáte. Několik dvojčat slavného RTO i maďarská Avie

Vybrali jsme některé zajímavé autobusy východního bloku, které jezdily v Československu i mimo něj.
před 58 minutami
KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?
Infografika

KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?

Nejen v týdnu, kdy probíhají parlamentní volby, může být zábavné připomenout si snímky, které se vážně i s humorem dotýkají politických témat.
před 58 minutami
Morozov: Je to nevyhnutelné. Kreml se chystá na mnohem větší válku, Ukrajina je test
0:59

Morozov: Je to nevyhnutelné. Kreml se chystá na mnohem větší válku, Ukrajina je test

„Zdá se, že mnoho Rusů následuje svého prezidenta ze setrvačnosti, kterou živí zášť,“ tvrdí ruský politolog a komentátor Alexandr Morozov.
před 1 hodinou
Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí "premiér" Mlynář
24:16

Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí "premiér" Mlynář

Podcastová série Wargame: Česko přináší simulaci, v níž Česká republika čelí eskalujícímu napětí mezi Ruskem a NATO.
před 1 hodinou
Někde ani pět procent na mandát nestačí. Mohou za to Klaus se Zemanem

Někde ani pět procent na mandát nestačí. Mohou za to Klaus se Zemanem

Podle ústavy je volební právo v Česku všobecné a rovné. Tato rovnost má ale několik vad na kráse. Doplácí na ně hlavně malé strany v malých krajích.
Další zprávy