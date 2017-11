Recenze: Máš se mnou problém? Taylor Swiftová přitvrdila a vyřizuje si účty nejen s Kanye Westem

před 1 hodinou

Někdejší countrypopová americká hvězda Taylor Swiftová se na nové desce Reputation pouští s vervou do písní, v nichž světu vysvětluje, že jiná už nebude. Vzkazy posílá Kanye Westovi, Katy Perryové i svým láskám z showbyznysu, rapuje, zkouší to s r’n’b. Její výpověď je nejupřímnější ve chvílích, kdy zvolní tempo a přestane se úporně snažit znít co možná nejsoučasněji. Na faktu, že Reputation je především továrna na peníze, již pohání mediálně přitažlivý příběh, to ale nic nemění.

Ještě před pár lety byla Taylor Swiftová domácím posluchačům prakticky neznámá. Její nenáročný country-pop oslovoval zejména americké publikum, což se změnilo až s příchodem desky 1989. Na ní byly hity jako Shake It Off či Blank Space a prodalo se jí přes deset milionů kusů.

V době, kdy se hudební trh stále zmenšuje, lze takový výsledek považovat za zázrak. Zpěvačka nahrávku z roku 2014 označovala za svou první ryze popovou a dotáhla to s ní - už podruhé - ke Grammy za album roku. Ve svých čtyřiadvaceti tak stanula na vrcholu kariéry.

Po sérii afér, které přiživovala především bulvární média, však zpěvaččina pověst amerického miláčka vzala za své. Swiftová přijala médii přiřčenou roli hada a téma nové nahrávky tím bylo dopředu nastolené.

Vždyť já jsem tu cuchtu proslavil

Cestu k novým písním o pomstě a znovunalezeném sebevědomí odstartoval spor s Kanye Westem, jenž ve svém singlu Famous zpívá narážku na předávání hudebních cen v roce 2009, které si pro sebe na úkor Swiftové ukradl. Video tehdy obletělo celý svět: "Pořád je možné, že se já a Taylor spolu vyspíme, vždyť jsem tu cuchtu proslavil".

Příběh eskaloval po zveřejnění videa raperovy manželky Kim Kardashian, z nějž je patrné, že Taylor Swiftová v soukromém rozhovoru s raperem text schvaluje, ačkoliv ho veřejně odsoudila. V očích posluchačů se z obětního beránka proměnila ve lhářku, která se nyní pomocí nových písní snaží napravit svou reputaci.

Východiska pro vznik šestého alba byla z tohoto důvodu v mnohých ohledech jiná než dosud. Zpěvačka částečně opustila dosavadní personu romantické teenagerky, která se vyzpívává ze svých četných milostných eskapád s hvězdami showbyznysu, a k novému materiálu přistupuje s daleko agresivnější energií.

Ta se promítla nejen do textů, ale i do zvuku. Skrze urban beaty je zcela zřejmý příklon k současným minimalistickým postupům žánru r’n’b a dokonce i hip hopu, jako třeba ve skladbě End Game, kde po boku spolupracovníků Eda Sheerana a rapera Future rapuje.

I skladba I Did Something Bad nebo pilotní singl Look What You Made Me Do jsou adresovány všem, kteří měli či stále mají se zpěvačkou nějaký problém. Úderná píseň bez skutečného refrénu, která svými beaty a bicími připomíná raně devadesátkovou tvorbu MC Hammer, se jasně vymezuje vůči Kanye Westovi.

Zazní v ní i text "přísahám, že všechno tohle drama nevyhledávám, ono si vyhledává mě", jako by zpěvačka chtěla dát najevo, že v jádru je stále hodnou holkou, která s kytarou v ruce ještě nedávno pěla o lásce. Část textu je jako odplata určena i kolegyni Katy Perryové. Ta si totiž na svém posledním albu vyřizovala účty skladbou Swish Swish.

"Všechno špatné není pro něco dobré, moje reputace nikdy nebyla horší, takže mě budeš muset mít rád pro to, jaká jsem," zpívá interpretka v daleko křehčí skladbě Delicate bez zbytečných metafor.

Přetvářka jde na desce stranou - Taylor, která si na autenticitě vždy zakládala, musela najít perspektivu, skrze níž se s událostmi, kvůli nimž přišla o pověst, dokáže vypořádat. Její výpověď je ale nejupřímnější ve chvílích, kdy zvolní tempo a přestane se úporně snažit znít co možná nejsoučasněji.

Kromě odplaty došlo také na obvyklé téma lásky, v záplavě prudkých emocí vyčnívají prostinké love songy Gorgeous nebo Call It What You Want, na nichž se Taylor nejméně odchyluje od zaběhlých pořádků.

Taylor Swiftová: Reputation Vydalo Big Machine, 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 75 %

Jestli se něco nezměnilo, pak je to zpěvaččina schopnost napsat dobrý hook, šikovně navrstvit nepříliš výrazný vokál a sehnat dobré spolupracovníky. Popoví matadoři Max Martin či Shellback, díky nimž v hitparádách boduje i Adele či Pink, jsou dlouhodobou zárukou, že se Swiftová nadále udrží v první lize.

Ani tentokrát ale jejich práci nedefinuje touha po umění. Deska Reputation je především továrna na peníze, již pohání mediálně přitažlivý příběh.