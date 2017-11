před 24 minutami

Anglická heavymetalová skupina Iron Maiden přijede v rámci světovího turné k šestnácté desce The Book of Souls do Prahy. Na letišti v Letňanech zahraje 20. června 2018. Jako předkapela zahrají američtí metalcoroví Killswitch Engage. Vstupenky v rozmezí 1490 až 1950 korun jdou do předprodeje 23. listopadu. Turné pojmenované Legacy Of the Beast World Tour začne v estonském Tallinnu 26. května a skončí 10. srpna v londýnské O2 aréně.

Doporučujeme

Hlavní zprávy