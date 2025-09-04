Kultura

Prague Philharmonia v Rudolfinu zahájí 32. sezonu s klavíristou Trpčeskim

Orchestr Prague Philharmonia ve čtvrtek večer v Rudolfinu pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma zahájí svoji 32. sezonu. Sólistou večera bude makedonský klavírista Simon Trpčeski. Představí se v Koncertu pro klavír a orchestr č. 5 F Dur Egyptský, jehož autorem je Camille Saint-Saënse.
Dále zazní předehra k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, úvod k oratoriu Stvoření Josepha Haydna a Symfonie č. 4 c moll Tragická Franze Schuberta.

"Ani po více než třiceti letech existence orchestru nezapomínáme na zakladatelský odkaz Jiřího Bělohlávka, proto v repertoáru orchestrálního cyklu nechybí skladby vídeňských klasiků Haydna, Mozarta, Beethovena, ani orchestrem milovaní romantičtí autoři Schumann, Mendelssohn a Brahms," uvedla ředitelka orchestru Kateřina Kalistová.

"Prague Philharmonia však s radostí zařazuje na svůj program i díla mladší generace skladatelů, která v této sezoně zastoupí například Benjamin Britten či Francis Poulenc. Těšit se můžeme i na novátorskou tvorbu, například zvukově atmosférické dílo pro smyčcový orchestr skladatele a dirigenta Oscara Jockela," dodala.

V sezoně vystoupí přední sólisté jako flétnista Emmanuel Pahud nebo houslista Vadim Gluzman. Hudební ředitel Villaume se během sezony ujme dirigentské taktovky pětkrát. Mezi dalšími dirigenty se představí Němec Oscar Jockel, japonský rodák Eugene Tzigane a český talent Jiří Habart.

Prague Philharmonia od nadcházející 32. sezony povede na pozici koncertní mistryně houslistka Pavla Tesařová. Orchestr si ji zvolil po roční zkušební době. Vítězka mnoha mezinárodních soutěží doplní dosavadní koncertní mistryni Romanu Špačkovou, která v této roli s orchestrem působí nepřetržitě od roku 2004.

