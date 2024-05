Cannes vidělo nového Šíleného Maxe. Díky očím Anyi Taylor-Joy stojí za to, píše web

Australského herce Chrise Hemswortha zná většina diváků jako Thora ze superhrdinského světa od Marvelu. Tuto středu večer se ale po červeném koberci ve francouzském Cannes prošel díky jinému velkorozpočtovému sci-fi. Společně s představitelkou hlavní role Anyou Taylor-Joy tu uvedli film Furiosa: Sága Šíleného Maxe, nejnovější díl známé postapokalyptické série.

Snímek oscarového režiséra George Millera, který například server Indiewire.com označil za možná nejočekávanější titul roku 2024, začnou česká kina promítat příští čtvrtek.

Na slavnostní projekci v Cannes největší zájem vzbudili představitelé hlavních rolí. Anya Taylor-Joy známá ze seriálu Dámský gambit několikrát vyplázla jazyk na fotografy, zatímco s Chrisem Hemsworthem rozdali desítky autogramů, líčí server Variety.com. Podle něj mezi hosty byli americká herečka Faye Dunaway nebo australský filmař Baz Luhrmann. Devětasedmdesátiletý režisér George Miller zase zaujal fanoušky, když na tiskové konferenci nevyloučil, že v případě úspěchu by mohl natočit ještě jednoho Šíleného Maxe, doplňuje web The Hollywoood Reporter.

Pátý díl se k divákům dostává 45 let poté, co ságu Šílený Max odstartoval první film s hercem Melem Gibsonem. Oproti němu se novinka zaměřuje na mladou Furiosu. V předešlém příběhu z roku 2015 ji hrála Charlize Theron, nyní se role zhostila osmadvacetiletá Anya Taylor-Joy.

Na začátku desetiletou hrdinku z idylického domova unese motorkářský gang vedený vousatým banditou Dementem v podání Chrise Hemswortha. Jejím cílem je dostat se zpět do rajského domova a pomstít se Dementovi za to, že jí ukradl dětství. Film se odehrává v průběhu 15 let a rozdělený je do pěti kapitol, během nichž se hrdinka mimo jiné vydává za chlapce.

Po premiéře v Cannes snímek sklidil šestiminutový potlesk vestoje, což je ale na festivalu běžné. První reakce už jsou o trochu zdrženlivější.

Časopisy Variety.com a The Hollywood Reporter oba chválí akční scény i představitelku hlavní role, přesto se podle nich snímek nevyrovná předešlému Šílenému Maxovi: Zběsilé cestě z roku 2015. Ten vzbudil příznivé ohlasy u kritiků, obdržel šest Oscarů a celosvětově utržil 379 milionů dolarů, v přepočtu asi 8,6 miliardy korun. Nový díl má rozpočet 168 milionů dolarů, a tak se od něj rovněž očekává vysoký komerční výkon.

"Je úplně jiný než předchozí díly Šíleného Maxe. Má dvě a půl hodiny, překypuje vjemy, je spletitý a fantasmagoricky ambiciózní," hodnotí Variety.com, podle nějž jsou však akční scény o trochu umělohmotnější a je jich o něco méně. Režiséra zjevně víc zajímalo rozšiřování fikčního světa. "Tak moc se zaměřuje na budování mytologie Šíleného Maxe, až jako by s ní chvílemi soutěžil, snažil se ji překonat a zároveň zbourat," tvrdí kritik.

Podle něj hrdinka v průběhu snímku potkává spoustu postav, s žádnou ale nenaváže dost zajímavý vztah, což filmu škodí. Stejně jako příliš epizodické vyprávění a fakt, že v něm účinkují hned dva antagonisté, avšak ani jeden není tak šílený, jak by divák očekával, shrnuje web.

"Furiosa výrazně zaostává za Zběsilou cestou, která se stala okamžitou akční klasikou, měla šmrnc, byla našlapaná, a přitom dostatečně vážná. Pátý díl se naopak utápí v náznacích, je příliš útržkovitý, málo napínavý a rozčlenění do kapitol jen umocňuje beztvarost příběhu," stěžuje si The Hollywood Reporter.

Oba představitele hlavních rolí nicméně chválí. Duchem i zasazením má podle něj film blíž k prvním dvěma dílům ságy, kdy se "civilizace zvrhla v barbarství a zemi zachvátily loupeživé gangy šířící teror, přestože stále existují i lidé, kteří pamatují svět před tímto bezprávím".

2:24 Film Furiosa: Sága Šíleného Maxe začnou česká kina promítat 23. května. | Video: Vertical Ent.

Deník New York Times srovnává, jak Furiosu hrála Charlize Theron v minulém filmu a kterak ji nyní pojala Anya Taylor-Joy. "Zatím není tak fyzicky expresivní jako její předchůdkyně, ale stejně jako ona má také Anya Taylor-Joy klasickou baletní průpravu a před kamerou se krásně pohybuje, s nenuceným půvabem naznačujícím, že snadno vyklouzne z jakýchkoliv potíží. Někdy možná vypadá příliš drobná na to, aby si sama poradila s armagedonem, ale ten pocit zranitelnosti výslednému dojmu svědčí," píší New York Times.

Ani podle nich film není tak dobrý jako ten z roku 2015, přesto je důvod ho vidět. Za jeden takový list označuje velké, široce posazené oči představitelky hlavní role. "Jsou obrovské, fascinující a jakmile se do nich podíváte, už se nedokážete odtrhnout," rozplývá se kritička amerického listu.