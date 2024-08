Okupaci zažijí na chalupě. V novém filmu o srpnu 1968 se Krobot stará o vnuka

O srpnu 1968 dětskýma očima vypráví nový film Konec světa režiséra Bohdana Slámy. Hrdiny jsou kluk a jeho děda, kteří společně zažijí sovětskou okupaci na chalupě v Jizerských horách. V hlavní roli dědy se představí Miroslav Krobot, Vojtěch Veverka ztvární hocha Tondu. Z filmu, jejž kina začnou promítat 19. září, tvůrci právě vydali trailer.

Konec světa vypráví o Tondovi, který v létě roku 1968 kvůli nemoci nemůže s rodiči a starším bratrem odjet na výlet do Paříže. Musí zůstat na chatě v Jizerských horách u dědy, amatérského malíře, muže s velkou noblesou a hlavně svérázného potomka ruských šlechticů. Prázdninové soužití, o něž hoch nestál, změní noc na 21. srpna a příjezd okupantů.

Navzdory vpádu sovětských vojsk do Československa se Miroslav Krobot v roli dědy snaží chlapce obohatit, učí ho francouzsky nebo vybraně stolovat. "Ble, to je víno?" ptá se v upoutávce Tonda dědy u slavnostní tabule poté, co si připijí, načež mu děda suše odpoví, že "to pijí ve Francii všechny děti".

Tvůrci slibují poetický příběh viděný dětskýma očima, v němž nechybí jemný humor i dramatické situace související s okupací. Dětský hrdina Tonda je podle režiséra Bohdana Slámy emočně komplexní bytost, která dokáže plnohodnotně vnímat své i dědovy chyby.

"Příběh je založen na otázce, jak vydrží křehké předivo rodinných vztahů šílený nápor doby. Rodinné vztahy jsou základem naší existence, je třeba se k nim znovu a znovu vracet," říká Sláma.

Miroslav Krobot považuje téma života za totality v české kinematografii za dostatečně zpracované. "Ale role dědy ho originálně přesahuje včetně šlechtického původu, způsobu myšlení a hluboké osobní zkušenosti s několika politickými zřízeními," tvrdí.

Podle autora scénáře Ivana Arsenjeva novinka nevypráví o okupaci, která tu především vytváří dramatické pozadí.

"Konec světa je spíš křehký vztahový film, ve kterém má velkou roli dětský svět. Většinu času se odehrává v nádherných Jizerských horách a je v něm vedle dramatických situací i humor a poezie. Je to film, který se snaží říct něco o síle rodiny a o bolesti, kterou způsobí její ztráta, o předávané životní moudrosti a odvaze čelit nepřízni osudu. A vlastně je i o lásce," uvažuje scenárista.

V dalších rolích se představí Zuzana Mauréry, Magdaléna Borová, Daniel Fischer, Michal Isteník nebo Zuzana Konečná.

Pedagog katedry režie pražské FAMU Sláma je úspěšný režisér. Za Divoké včely z roku 2001 získal první ceny na festivalech v Rotterdamu a San Francisku, o čtyři roky mladší Štěstí získalo Českého lva za nejlepší film, režii, scénář, kameru, hlavní ženský herecký výkon, vedlejší ženský herecký výkon a hlavní mužský herecký výkon.

Film Bába z ledu v roce 2018 obdržel šest Českých lvů, předešlý Slámův snímek Krajina ve stínu měl před třemi lety 15 nominací na ceny Český lev. Autorovým zatím posledním titulem je letošní Sucho o mezigeneračních vztazích dvou rodin.