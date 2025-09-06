Končí 82. ročník benátského filmového festivalu, porota udělí Zlatého lva

V hlavní soutěži soupeřilo 21 filmů. Jedním z největších favoritů je temná komedie jihokorejského režiséra Pak Čchan-uka No Other Choice (Není jiné volby). Kritici ocenili také snímek Bugonia řeckého režiséra Jorgose Lanthimose, či politický thriller A House of Dynamite (Dům dynamitu) oscarové režisérky Kathryn Bigelowové.
Mezi další oblíbence kritiků patří nový snímek Guillerma del Tora Frankenstein, nebo komedie Noaha Baumbacha Jay Kelly s Georgem Clooneym. Naopak film Francouze Oliviera Assayse Le Mage du Kremlin (Kremelský čaroděj) o nástupu ruského prezidenta Vladimira Putina k moci u kritiků příliš pozitivní reakce nevyvolal.
I mezinárodní filmový festival v Benátkách pocítil otřesy války v Pásmu Gazy. V hlavní soutěži byl uveden favorizovaný snímek The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) o izraelském útoku, při němž zahynula rodina palestinských civilistů. Festival doprovázely protesty proti izraelskému postupu v Pásmu Gazy a svou podporu Palestincům přežívajícím na zpustošeném území vyjádřila v uplynulých dnech řada filmových tvůrců.