Končí 82. ročník benátského filmového festivalu, porota udělí Zlatého lva

Benátky obrazem: Červený koberec ovládli Clooneyovi, vítr přál rozevlátým róbám
Fanoušci čekali na filmové hvězdy i přes vytrvalý déšť.
Letošnímu ročníku vévodí květinové vzory. Na snímku italská herečka Benedetta Porcarolio.
Americká herečka a scenáristka Greta Gerwig dorazila v květinové sukni.
Krásné květinové šaty navzdory dešti oblékla také irská herečka Eve Hewson. Zobrazit 95 fotografií
před 3 hodinami
V italských Benátkách v sobotu končí 82. ročník mezinárodního filmového festivalu a porota v čele s americkým režisérem Alexanderem Paynem udělí hlavní cenu – Zlatého lva. Letos se představily jak adaptace literárních děl, tak snímky zachycující aktuální dění.

V hlavní soutěži soupeřilo 21 filmů. Jedním z největších favoritů je temná komedie jihokorejského režiséra Pak Čchan-uka No Other Choice (Není jiné volby). Kritici ocenili také snímek Bugonia řeckého režiséra Jorgose Lanthimose, či politický thriller A House of Dynamite (Dům dynamitu) oscarové režisérky Kathryn Bigelowové.

Mezi další oblíbence kritiků patří nový snímek Guillerma del Tora Frankenstein, nebo komedie Noaha Baumbacha Jay Kelly s Georgem Clooneym. Naopak film Francouze Oliviera Assayse Le Mage du Kremlin (Kremelský čaroděj) o nástupu ruského prezidenta Vladimira Putina k moci u kritiků příliš pozitivní reakce nevyvolal.

I mezinárodní filmový festival v Benátkách pocítil otřesy války v Pásmu Gazy. V hlavní soutěži byl uveden favorizovaný snímek The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) o izraelském útoku, při němž zahynula rodina palestinských civilistů. Festival doprovázely protesty proti izraelskému postupu v Pásmu Gazy a svou podporu Palestincům přežívajícím na zpustošeném území vyjádřila v uplynulých dnech řada filmových tvůrců.

