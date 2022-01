Pražská opera uvede Mozarta, Wagnera nebo Janáčka, režírují cizinci

Tři premiéry v zahraniční režii uvedou tento měsíc pražské Národní divadlo a Státní opera. Diváky čeká Mozartův titul Così fan tutte, Bludný Holanďan od Richarda Wagnera a Káťa Kabanová zkomponovaná Leošem Janáčkem.

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen. | Foto: ČTK

Příznivcům tradičního repertoáru budou určeny Carmen od Georgese Bizeta a Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Ve středu to uvedlo vedení Národního divadla, když představilo program na nejbližší měsíce. Ten už by podle něj neměla omezovat protipandemická opatření.

Německá režisérka Tatjana Gürbacaová chystá pro Stavovské divadlo premiéru Così fan tutte na sobotu 8. ledna. Opera, do češtiny překládaná jako Tak to dělají všechny, je po Donu Giovannim a Figarově svatbě poslední z trojice titulů, na nichž Wolfgang Amadeus Mozart spolupracoval s libretistou Lorenzem Da Ponte. Sleduje partnerské vztahy čtyř protagonistů, kdy se dva důstojníci vsadí o stálost svých dívek.

Opera měla premiéru 26. ledna 1790 ve vídeňském Burgtheatru pod Mozartovou taktovkou. Do Prahy se dostala následující rok. "Byla to nádherná práce s obsazením, které zapadá do mozaiky hudební i pěvecké," hodnotí zkoušky představitelka jedné z hlavních rolí Kateřina Kněžíková. "Hudba byla napsaná dávno, snažíme se ji ukázat jako představení velmi živé. Myslím, že tato opera je nejen velmi zábavná, ale také tam člověk může odkrýt mnoho ze svého nitra, ze svých zkušeností," dodává.

Pro režisérku Gürbacaovou ztělesňuje Mozartův titul důvod, proč se oboru věnuje. "Je to o komunikaci, o lidské přirozenosti, o dělání chyb. Pro mě je Cosi fan tutte nejhlubší, daleko psychologičtější než jiné kusy, každou chvíli se musíte rozhodovat, zda půjdete více do komedie, nebo do tragédie," popisuje Němka.

Norský divadelní a operní režisér a dramatik Ole Anders Tandberg připravuje romantického Bludného Holanďana od Richarda Wagnera pro Státní operu na 20. ledna. Španělský režisér Calixto Bieito pak nazkouší Janáčkovu Káťu Kabanovou, která bude mít v Národním divadle premiéru 28. ledna.

Ředitel Národního divadla Jan Burian ve středu poděkoval uměleckému řediteli opery Peru Boyemu Hansenovi za dosavadní práci. Čtyřiašedesátiletý Nor vede pražskou operu třetí sezonu, přičemž z toho skoro dva roky byla poznamenaná opatřeními proti šíření koronaviru.

Hansen připomíná, že právě před dvěma lety se po rekonstrukci znovuotevírala budova Státní opery. "Nyní můžeme publiku představit tři úžasná, velmi odlišná díla, která divákům přiblíží, jak silná je tradice tuzemské opery," říká.

V březnu se za dirigentským pultem představí Petr Popelka, který diváky provede novou inscenací Carmen. Tu režíruje Grischa Asagaroff, známý z operních domů v Mnichově, Drážďanech nebo Dortmundu.

V březnu se do Prahy chystá ruský režisér Timofej Kuljabin s inscenací Vzdáleného zvuku od Franze Schrekera. Calixto Bieito se pak vrátí ještě s donjuanskou adaptací nazvanou Plameny od Ervína Schulhoffa. Ta zapadne do řady Musica non grata, připomínající díla skladatelů pronásledovaných nacisty. Součástí tohoto projektu jsou besedy s inscenačními týmy a sólisty nebo specializované workshopy.

Filmová režisérka Alice Nellis v květnu nabídne interpretaci Prodané nevěsty, kterou bude dirigovat hudební ředitel opery Jaroslav Kyzlink.