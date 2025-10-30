Hudba

Populární americká zpěvačka Katy Perry ve čtvrtek zazpívá v Praze

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Zpěvačka Katy Perry dnes deset let od své poslední návštěvy opět vystoupí v pražské O2 areně. Koncert je součástí jejího turné The Lifetimes Tour. Při vystoupení v zaplněné areně v únoru 2015 zavedla pódiovou prezentací svých hitů posluchače do starého Egypta i na barevnou diskotéku. V hledišti, v němž byly hlavně dívky a také mnoho dětí, aplaudovalo zpěvačce podle pořadatelů 15 000 návštěvníků.
Americká zpěvačka Katy Perry během svého koncertu v Londýně v říjnu 2025.
Americká zpěvačka Katy Perry během svého koncertu v Londýně v říjnu 2025. | Foto: Profimedia.cz

Některé ze svých hitů jako Teenage Dream nebo Firework zazpívala Perry pár dní před tehdejším pražským koncertem na prestižním vystoupení o poločasové pauze finále play-off severoamerické národní ligy v americkém fotbalu, známého pod pojmem Super Bowl. V Praze tehdy zařadila i známou píseň I Kissed a Girl z desky One of the Boys z roku 2008. Ta před lety šokovala textem, v němž zpívá o tom, jak se líbala s jinou dívkou. Nechyběla ani skladba Dark Horse, jejíž videoklip získal ocenění za videoklip roku v evropské odnoži hudební stanice MTV.

Od roku 2008, kdy Katy Perry debutovala u Capitol Records s písní One of the Boys, nasbírala celkem 115 miliard streamů a celosvětově prodala přes 70 milionů alb a 143 milionů skladeb. Kromě toho, že je jednou z nejprodávanějších hudebních umělkyň všech dob, je také aktivní zastánkyní mnoha filantropických cílů. V roce 2013 byla jmenována velvyslankyní dobré vůle UNICEF, je také bojovnicí za rovnoprávnost LGBTQ+. Za svou činnost získala řadu ocenění.

Související

Popová star Anastacia zazpívá příští rok v Brně. Má víc než 30 milionů prodaných alb

Anastacia

Loni zpěvačka vydala své sedmé studiové album s názvem 143, kterému předcházely singly Woman's World, Lifetimes a I'm His, He's Mine. Název alba odkazuje na frázi v angličtině I love you (Miluju tě), zároveň Perry považuje číselnou kombinaci 143 za její andělské číslo. Album provázely už před vydáním kontroverze, a to zejména kvůli zapojení producenta Dr. Luke, kterého zpěvačka Kesha v roce 2014 obvinila ze sexuálního násilí.

 
Mohlo by vás zajímat

Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva

Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva

"Právě jsem zabil člověka." Ikonický hit kapely Queen Bohemian Rhapsody slaví 50 let

"Právě jsem zabil člověka." Ikonický hit kapely Queen Bohemian Rhapsody slaví 50 let

Všichni mají iPhony, jen oni drží kytary. Manic Street Preachers zahrají v Praze

Všichni mají iPhony, jen oni drží kytary. Manic Street Preachers zahrají v Praze

Umělec ve stínu. Film Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma je skvostný, ale bez jiskry

Umělec ve stínu. Film Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma je skvostný, ale bez jiskry
2:05
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Katy Perry koncert O2 arena Praha

Právě se děje

před 8 minutami
Brazilský nejvyšší soud se bude zabývat razií v Riu s více než stovkou obětí

Brazilský nejvyšší soud se bude zabývat razií v Riu s více než stovkou obětí

Co do počtu obětí šlo o největší policejní operaci v novodobých dějinách Brazílie, napsal server Deutsche Welle.
před 11 minutami
"Měl v hlavě ďábla." Afghánec, který v Německu útočil na děti, skončil v blázinci

"Měl v hlavě ďábla." Afghánec, který v Německu útočil na děti, skončil v blázinci

Afghánec slyšel v osudný den v hlavě hlasy a na samotný čin si vzpomíná jen matně. Oběti byly náhodné.
před 21 minutami

Trump versus Si: obchod, jaderné šachy a precizně režírovaná čínská vlajkosláva

Trump versus Si: obchod, jaderné šachy a precizně režírovaná čínská vlajkosláva
Prohlédnout si 13 fotografií
Ruský prezident Vladimir Putin začátkem tohoto týdne prohlásil, že země otestovala novou jadernou střelu Burevestnik a jaderné torpédo známé jako Poseidon, o kterých se ruský vůdce chlubil, že nemají konkurenci, uvedla ruská státní média. Rusko s přibližně 6 000 hlavicemi a Spojené státy s téměř stejným počtem tvoří 90 procent světového jaderného arzenálu.
Donald Trump a Si Ťin-pching a členové jejich delegací v noci na dnešek SEČ jednali necelé dvě hodiny v jihokorejském Pusanu, odkud poté šéf Bílého domu odletěl do Washingtonu.
Aktualizováno před 41 minutami
Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

ŽIVĚ
Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 45 minutami
V Gíze otevřou největší muzeum světa. V počtu exponátů předčí i pařížský Louvre

V Gíze otevřou největší muzeum světa. V počtu exponátů předčí i pařížský Louvre

Výstavba monumentálního objektu trvala přes 20 let a stála miliardu dolarů (21 miliard Kč). Skleněná fasáda svým tvarem odkazuje k pyramidám.
před 55 minutami
Putinova "neporazitelná zbraň". Vládce Kremlu je zahnán do kouta, tvrdí Ukrajinci
1:07

Putinova "neporazitelná zbraň". Vládce Kremlu je zahnán do kouta, tvrdí Ukrajinci

Vladimir Putin nedávno promluvil o nových jaderných zbraních, které Rusko otestovalo. Snaží se tak zastrašit Západ, uvádí web Ukrajinska pravda.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

ŽIVĚ
Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy