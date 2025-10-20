Hudba

Popová star Anastacia zazpívá příští rok v Brně. Má víc než 30 milionů prodaných alb

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americká popová zpěvačka Anastacia vystoupí 15. října 2026 v Brně. Vystoupením v hale ve Vodově ulici naváže na vyprodaný koncert, který letos odehrála v Praze. Připomněla na něm 25 let od vydání svého debutového a zároveň nejúspěšnějšího alba Not that Kind. V tiskové zprávě to uvedl Ondřej Pojzl ze společnosti Echo Promotion.
Americká zpěvačka Anastacia s typicky chraplavým hlasem vystoupí příští rok v Brně.
Americká zpěvačka Anastacia s typicky chraplavým hlasem vystoupí příští rok v Brně. | Foto: Lukáš Bíba

Zpěvačka zahájila kariéru v roce 1999 ve svých 31 letech a brzy se díky hitům s názvy I'm Outta Love, Paid My Dues či Left Outside Alone stala jednou z nejúspěšnějších světových hvězd. Od začátku kariéry prodala více než 30 milionů desek a posbírala různá ocenění. Vstupenky na koncert budou k dispozici od tohoto týdne.

Anastacia je oblíbená pro svůj výrazný chraplavý hlas. Hudbě se věnovala dlouhodobě, ale zlom nastal až v roce 1998, kdy vzbudila pozornost v amatérské pěvecké soutěži vysílané stanicí MTV. Dostala se až do finále a ihned o ni projevilo zájem několik nahrávacích společností.

Před více než 20 lety také onemocněla rakovinou prsu a založila nadaci, která se snaží zvýšit povědomí žen o této nemoci. V roce 2013 jí stejná diagnóza potkala znovu, a lékaři jí museli odstranit obě prsa. Během letošního března až května absolvovala koncertní tour po Evropě a zpívala ve více než 30 městech. Tour plánovaná na příští rok by měla podle informací na jejím webu začít v dubnu dvěma koncerty ve Švýcarsku a poté pokračovat zářijovými koncerty ve Velké Británii.

 
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Anastacia koncert Brno zpěvačka

