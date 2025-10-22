Hudba

Zemřel bubeník Pavel Skala. Hrál s Mišíkem, Spáleným nebo Petřinou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bubeník Pavel Skala, spoluhráč Janka Ledeckého, Jana Spáleného nebo Oty Petřiny, zemřel v úterý 21. října. Podle www.radiobeat.cz odešel náhle a nečekaně. Zprávu, kterou zveřejnil na svých facebookových stránkách pražský klub Malostranská beseda, potvrdil Vladimír Mišík, který s ním vystupoval ve skupině ETC... Podrobnosti o skonu hudebníka, jenž udával rytmus mnoha českým kapelám, nejsou známé.
Bubeník Pavel Skala zemřel v úterý 21. října 2025.
Bubeník Pavel Skala zemřel v úterý 21. října 2025. | Foto: Facebook Pavla Skaly

"Byl to dobrý kumpán a náruživý cyklista, takže na některé štace cestoval na kole. Je mi to líto, bohužel v mém věku už kamarádi okolo odcházejí," řekl osmasedmdesátiletý Mišík, který se Skalou nahrál dvě alba Etc… označené číslicemi 3 a 4.

Skala na sebe upozornil na začátku 80. let jako člen kapely OK Band. Následně působil ve skupinách Mýdlo, 5P, Karamel, Nahlas, Etc…, Žentour, Prohrála v kartách, Screwballs, Jižní pól a mnoha dalších. V 90. letech pracoval také jako dramaturg televizní hitparády Eso. Později byl šéfredaktorem hudebního časopisu & musiQ (původně magazín Rock & Pop).

Související

Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Vladimír Mišík, 2024

"Odešel Pavel Skala, bubeník, který u nás doprovázel nesčetně kapel. Snad neexistuje jediná, ve které by hrál a Besedu s ní nenavštívil," napsali zástupci klubu Malostranská beseda.

 
Mohlo by vás zajímat

Dáša zpívá Hanu. V Obecním domě zazní nesmrtelné šansony Hany Hegerové

Dáša zpívá Hanu. V Obecním domě zazní nesmrtelné šansony Hany Hegerové

Popová star Anastacia zazpívá příští rok v Brně. Má víc než 30 milionů prodaných alb

Popová star Anastacia zazpívá příští rok v Brně. Má víc než 30 milionů prodaných alb

Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Zemřel člen kapely Limp Bizkit. Ohrozí to její vystoupení na Rock for People?

Zemřel člen kapely Limp Bizkit. Ohrozí to její vystoupení na Rock for People?
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Vladimír Mišík bubeník úmrtí

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

ŽIVĚ
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 7 minutami

Ekologické petardy selhaly. Svátek Diwali proměnil indické Dillí v plynovou komoru

Ekologické petardy selhaly. Svátek Diwali proměnil indické Dillí v plynovou komoru
Prohlédnout si 10 fotografií
Zhruba dvacet milionů obyvatel indické metropole se ve středu probudilo do dne, kdy dýchali nejšpinavější vzduch ze všech velkých měst světa, den po oslavách světelného svátku Diwali, který provázejí ohňostroje a výbuchy petard.
Současné zhoršení kvality ovzduší úzce souvisí s letošními oslavami Diwali – svátku světla, během nějž se po celé zemi masově používá pyrotechnika uvolňující oxidy síry, dusíku i nebezpečné těžké kovy.
Aktualizováno před 14 minutami
"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

ŽIVĚ
"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 18 minutami
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

ŽIVĚ
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami

Ministr pro EU Martin Dvořák má po lehčí nehodě zlomenou hrudní kost

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) měl v úterý lehkou dopravní nehodu, ze které si odnesl zlomeninu hrudní kosti. Dvořák o tom dnes informoval na síti X. Nikomu dalšímu se podle…
Přečíst zprávu
před 38 minutami
Expertka: Od Babišovy vlády se dá očekávat menší důraz na zahraniční politiku

Expertka: Od Babišovy vlády se dá očekávat menší důraz na zahraniční politiku

Za jedno z rizik spojených s novou vládou lze podle Janebové považovat právě nezájem hnutí ANO a Babiše o zahraniční politiku.
Aktualizováno před 44 minutami
"Totální alibismus." Babiše štvou změny v povolenkách, ministr si to nenechal líbit

"Totální alibismus." Babiše štvou změny v povolenkách, ministr si to nenechal líbit

Andrej Babiš vyzval dosluhujícího premiéra Petra Fialu (ODS), aby v Bruselu odmítl "zelené šílenosti", které podle něj komise navrhuje.
Další zprávy