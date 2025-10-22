Zemřel bubeník Pavel Skala. Hrál s Mišíkem, Spáleným nebo Petřinou

"Byl to dobrý kumpán a náruživý cyklista, takže na některé štace cestoval na kole. Je mi to líto, bohužel v mém věku už kamarádi okolo odcházejí," řekl osmasedmdesátiletý Mišík, který se Skalou nahrál dvě alba Etc… označené číslicemi 3 a 4.
Skala na sebe upozornil na začátku 80. let jako člen kapely OK Band. Následně působil ve skupinách Mýdlo, 5P, Karamel, Nahlas, Etc…, Žentour, Prohrála v kartách, Screwballs, Jižní pól a mnoha dalších. V 90. letech pracoval také jako dramaturg televizní hitparády Eso. Později byl šéfredaktorem hudebního časopisu & musiQ (původně magazín Rock & Pop).
"Odešel Pavel Skala, bubeník, který u nás doprovázel nesčetně kapel. Snad neexistuje jediná, ve které by hrál a Besedu s ní nenavštívil," napsali zástupci klubu Malostranská beseda.