Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

před 10 minutami
Osmasedmdesátiletý zpěvák a skladatel Vladimír Mišík si nyní neumí představit natáčení nového alba. Naposledy vystupoval před pěti lety, živá nahrávka staršího koncertu nazvaná 24/11/2019, která vyšla letos 10. října, je možná jeho poslední.
Vladimír Mišík při natáčení alba Vteřiny, měsíce a roky v roce 2024.
Vladimír Mišík při natáčení alba Vteřiny, měsíce a roky v roce 2024. | Foto: Zuzana Bönisch

Vzhledem k zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru, si nyní neumí představit další hudební aktivity. Mišík to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Můj producent a autor mnoha písní Petr Ostrouchov je neustále produktivní, ale já jsem teď v nějakém útlumu. Stát se může cokoliv, ale teď si to neumím představit. Budoucnost je otevřená, ale nevím, co bude," uvedl Mišík.

Naposledy Mišík vystoupil v říjnu 2020. Na sociálních sítích 1. dubna 2021 oznámil, že kvůli zdravotním problémům končí s koncertováním. "Já už jsem zdravotně nemohl a nechtěl jsem se za každou cenu ploužit na jeviště. Už by to nešlo. Ono to nejde, já špatně dýchám a mám v popisu léčby se ne moc dopovat hydrokortizonem, kterého jsem bral děsné dávky," sdělil. "Koncerty mě vždycky nesmírně bavily, a když diváci naše snažení odměnili aplausem, my jsme se na jevišti ocitli tak trochu jako v ráji. Za tyto vzácné prožitky jsem nesmírně vděčný," dodal.

Nahrávka 24/11/2019 je záznamem jeho jediného koncertu s kapelou Blue Shadows. Jedná se o vystoupení v pražském Divadle Archa, kde se Mišík předvedl ve velmi dobré hlasové formě. "Těžko se mi deska posuzuje, nejsem tak moc sebestředný, ale myslím si, že je v jistém smyslu výjimečná. Je to živé, muzikanti hráli ty dechy excelentně, aranže jsou trošku jiné než na těch původních nahrávkách. Mám z toho dobrý pocit," řekl.

