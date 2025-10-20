Další album už Mišík nenatočí? Hudebník si to nyní kvůli zdraví neumí představit

Vzhledem k zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru, si nyní neumí představit další hudební aktivity. Mišík to řekl v rozhovoru s ČTK.
"Můj producent a autor mnoha písní Petr Ostrouchov je neustále produktivní, ale já jsem teď v nějakém útlumu. Stát se může cokoliv, ale teď si to neumím představit. Budoucnost je otevřená, ale nevím, co bude," uvedl Mišík.
Naposledy Mišík vystoupil v říjnu 2020. Na sociálních sítích 1. dubna 2021 oznámil, že kvůli zdravotním problémům končí s koncertováním. "Já už jsem zdravotně nemohl a nechtěl jsem se za každou cenu ploužit na jeviště. Už by to nešlo. Ono to nejde, já špatně dýchám a mám v popisu léčby se ne moc dopovat hydrokortizonem, kterého jsem bral děsné dávky," sdělil. "Koncerty mě vždycky nesmírně bavily, a když diváci naše snažení odměnili aplausem, my jsme se na jevišti ocitli tak trochu jako v ráji. Za tyto vzácné prožitky jsem nesmírně vděčný," dodal.
Nahrávka 24/11/2019 je záznamem jeho jediného koncertu s kapelou Blue Shadows. Jedná se o vystoupení v pražském Divadle Archa, kde se Mišík předvedl ve velmi dobré hlasové formě. "Těžko se mi deska posuzuje, nejsem tak moc sebestředný, ale myslím si, že je v jistém smyslu výjimečná. Je to živé, muzikanti hráli ty dechy excelentně, aranže jsou trošku jiné než na těch původních nahrávkách. Mám z toho dobrý pocit," řekl.
Přestože se v Praze koná množství koncertů světových hudebních hvězd a příští rok ve městě bude hrát kytarová legenda Eric Clapton, Mišík se na jeho vystoupení nechystá. "I na to poslední předávání cen Anděl jsem jenom poslal vzkaz natočený doma, schody dolů už nedám. Už nechodím ani do hospody, ale kámoši mě navštěvují. Společensky nestrádám, jinak hodně čtu, převážně detektivky, a poslouchám muziku," řekl Mišík.
V roce 2019 Mišík vydal album Jednou tě potkám, které později získalo šest cen Anděl a bylo nadšeně přijato kritiky i posluchačskou obcí. Mišík tímto albem zahájil spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem a Blue Shadows, která poté přinesla ještě další dva tituly - Noční obraz v roce 2021 a loňské album Vteřiny, měsíce a roky, jež letos získalo dvě ceny Anděl, včetně ceny za album roku.