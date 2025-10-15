Zemřel americký zpěvák a držitel Grammy D'Angelo. Bylo mu 51 let

"Rmoutí nás, že jeho rodině po něm zůstávají pouze vzácné vzpomínky, ale jsme mu navždy vděční za odkaz mimořádně dojemné hudby, který po sobě zanechal," uvedla rodina D'Angela v prohlášení pro média.
Časopis Rolling Stone v roce 2020 vyzdvihl zpěvákovo debutové album Brown Sugar jako jedno z nejlepších alb v historii a označil ho za "vizionářskou směsici soulu 70. let a R&B 90. let, která připravila půdu pro neo-soul". Časopis album umístil na 183. příčku z 500, píše agentura Reuters.
D'Angelo byl spolu s hudebními umělci, jako jsou Lauryn Hillová, Maxwell či Erykah Badu, považován za jednoho z průkopníků neo-soulu, žánru kombinujícího R&B a soul s prvky hip-hopu, funku, rocku a dalších vlivů.
Zpěvák odstartoval svou kariéru v 90. letech právě albem Brown Sugar, které v roce 1995 obsadilo čtvrtou příčku Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Píseň Lady z tohoto alba se vyšplhala do první desítky žebříčku Billboard Hot 100, zatímco skladby Cruisin' a titulní Brown Sugar sklidily ohlas u kritiků, píše Reuters.
Zpěvák oslovil ještě širší publikum druhým albem Voodoo z roku 2000, které obsadilo první místo žebříčku Billboard 200 a získalo cenu Grammy za nejlepší R&B album. Hlavním singlem alba, Untitled (How Does It Feel), si D'Angelo vysloužil cenu Grammy za nejlepší mužský pěvecký výkon v kategorii R&B. Videoklip, ve kterém se objevil nahý do půl těla, často vysílala stanice MTV a ze zpěváka se stal sex symbol, píše Reuters. D'Angelo podle agentury tento titul odmítal s tím, že se chce raději soustředit na svou hudbu.
Třetí album s názvem Black Messiah z roku 2014 bylo jeho poslední. D'Angelo si za něj odnesl další cenu Grammy za nejlepší R&B album.
Zesnulému zpěvákovi na internetu vzdala hold celá řada hudebních umělců, mimo jiné Lauryn Hillová, rapperka Missy Elliott, zpěvačka Beyoncé či basový kytarista ve skupině Red Hot Chili Peppers Flea, vlastním jménem Michael Balzary. "Tvá nepopiratelná krása a talent nepocházely z tohoto světa," napsala Hillová v dlouhém příspěvku na sociální síti X. D'Angelo s Hillovou nazpíval duet Nothing Even Matters na jejím oceňovaném albu The Miseducation of Lauryn Hill z roku 1998.