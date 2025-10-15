Hudba

Zemřel americký zpěvák a držitel Grammy D'Angelo. Bylo mu 51 let

před 34 minutami
Ve věku 51 let v úterý zemřel americký zpěvák D'Angelo, hvězda žánrů R&B a neo-soul a několikanásobný držitel prestižní ceny Grammy. D'Angelo, vlastním jménem Michael Eugene Archer, prohrál dlouhý boj s rakovinou slinivky břišní. Podle tiskových agentur a amerických médií o tom informovala jeho rodina. Mezi zpěvákovy hity se řadí smyslné písně Brown Sugar či Untitled (How Does It Feel).
"Rmoutí nás, že jeho rodině po něm zůstávají pouze vzácné vzpomínky, ale jsme mu navždy vděční za odkaz mimořádně dojemné hudby, který po sobě zanechal," uvedla rodina D'Angela v prohlášení pro média.

Časopis Rolling Stone v roce 2020 vyzdvihl zpěvákovo debutové album Brown Sugar jako jedno z nejlepších alb v historii a označil ho za "vizionářskou směsici soulu 70. let a R&B 90. let, která připravila půdu pro neo-soul". Časopis album umístil na 183. příčku z 500, píše agentura Reuters.

D'Angelo byl spolu s hudebními umělci, jako jsou Lauryn Hillová, Maxwell či Erykah Badu, považován za jednoho z průkopníků neo-soulu, žánru kombinujícího R&B a soul s prvky hip-hopu, funku, rocku a dalších vlivů.

Zpěvák odstartoval svou kariéru v 90. letech právě albem Brown Sugar, které v roce 1995 obsadilo čtvrtou příčku Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Píseň Lady z tohoto alba se vyšplhala do první desítky žebříčku Billboard Hot 100, zatímco skladby Cruisin' a titulní Brown Sugar sklidily ohlas u kritiků, píše Reuters.

Zpěvák oslovil ještě širší publikum druhým albem Voodoo z roku 2000, které obsadilo první místo žebříčku Billboard 200 a získalo cenu Grammy za nejlepší R&B album. Hlavním singlem alba, Untitled (How Does It Feel), si D'Angelo vysloužil cenu Grammy za nejlepší mužský pěvecký výkon v kategorii R&B. Videoklip, ve kterém se objevil nahý do půl těla, často vysílala stanice MTV a ze zpěváka se stal sex symbol, píše Reuters. D'Angelo podle agentury tento titul odmítal s tím, že se chce raději soustředit na svou hudbu.

