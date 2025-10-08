Hudba

Skupina J.A.R. hraje dál bez Klempíře. Chystá turné a oslavy výročí vzniku

ČTK ČTK
před 31 minutami
Kapela J.A.R. zahájí 16. října v Hradci Králové turné s názvem Funk It Up a 17. listopadu oslaví 36. výročí svého vzniku koncertem v pražské Lucerně. Na turné vyrazí bez svého bývalého člena, rappera a textaře Oty Klempíře, se kterým se skupina rozešla poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy.
Kapela J.A.R. se na Cenách Anděl 2024 stala skupinou roku.
Kapela J.A.R. se na Cenách Anděl 2024 stala skupinou roku. | Foto: Luff Production

Kapela se musela vyrovnat i s dočasnou zdravotní pauzou zpěváka Dana Bárty. V J.A.R. se proto objevili hostující zpěváci Ondřej Ruml, Matěj Ruppert a zpěvačka Tereza Černochová. Za kapelu o tom informoval Roman Helcl.

"Naším cílem není jen zahrát známé skladby, ale pokaždé vytvořit jiný zážitek. Hosté přinášejí nové hlasy a barvy, které J.A.R. posouvají do jiné polohy," uvedl kapelník Roman Holý. Turné Funk It Up začne 16. října v Hradci Králové, pokračuje přes Olomouc, Pardubice, Choceň a Brno, kde se na pódiu představí speciální hosté Ruppert a Černochová, jinak členové skupiny Monkey Business. Na ostatních zastávkách se za mikrofon postaví Ruml a Viktořík. Celá série vyvrcholí každoročním listopadovým koncertem 17. listopadu ve Velkém sále Lucerny.

"Ať je horko nebo mráz, bída nebo hodokvas - pro nás je důležité jediné: hrát. Hrát naplno, hrát svobodně a hlavně s vámi," vzkázal fanouškům zpěvák Viktořík. "Každý rok je to jiný příběh, ale energie sálu a publika zůstává stejná. Pro nás je to svátek, kde slavíme svobodu i hudbu," řekl o koncertu v Lucerně.

Soubor J.A.R. nefunguje jako klasická kapela, ale spíše jako příležitostné setkání rapperů, jazzmanů a hudebních producentů. Své první vystoupení měla skupina shodou okolností 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů. O událostech sametové revoluce, které se odehrály na Národní třídě, se její členové dozvěděli druhý den. Tvorba J.A.R. nenabízí příliš písní, které by lidé slyšeli z mainstreamových rádií. Mimo jiné kvůli textům obsahujícím vulgární výrazy.

Za své zatím poslední album Jezus Kristus Neexistus? se uskupení J.A.R. stalo na cenách Anděl skupinou roku 2023. Autorsky se na desce hudbou podílel především Holý a texty Klempíř. Ve skupině J.A.R. působí Klempíř od jejího vzniku. Pokračovat s ním označila kapela za nemožné poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy. Klempíř se tento týden nechal slyšet, že by v případě nabídky vzal post ministra kultury. Má podporu čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka.

 
