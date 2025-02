Když se potkají dvě hvězdy. Anglické folkové duo The Breath vystoupí v Praze

V roce 2023 zaujali na světovém veletrhu world music WOMEX, o rok později udělali dojem na pražském festivalu Respect. Příští měsíc se anglické folkové duo The Breath, které tvoří irská zpěvačka a flétnistka Ríoghnach Connolly s manchesterským kytaristou Stuartem McCallumem, představí na prvním samostatném koncertu v české metropoli.

Dvojice vystoupí 13. března v pražském Paláci Akropolis. Vstupenky za cenu od 500 korun lze koupit v síti GoOut, informovala agentura Rachot Production, která akci pořádá.

Oba muzikanti za sebou mají úspěšné sólové dráhy. Ríoghnach Connolly dlouho účinkovala ve skupině Afro Celt Sound System a roku 2019 vyhrála anketu BBC Folk Singer of the Year. "Díky procítěnému, leč neokázalému projevu s ponorem do folkových balad je srovnávána s už nežijící Sandy Denny z Fairport Convention," uvádějí organizátoři.

Stuart McCallum působil v populární kapele The Cinematic Orchestra, s níž účinkoval na studiovém albu Ma Fleur nebo desce The Space Between, natočené s kytaristou Mikem Walkerem. Kromě toho má McCallum doktorát z hudební kompozice a učí na Královské akademii hudby v Manchestru.

Pod hlavičkou The Breath naposledy na podzim 2013 vydali své třetí studiové album nazvané Land of My Other, které produkoval a oba je na něm doprovází pianista Thomas Bartlett. "Deska zní nehostinněji a působí méně melodicky než ty předchozí. Na tom se podepsaly okolnosti: pandemie a smrt otce Ríoghnach Connolly krátce poté, co se jí narodila dcera," napsal deník Financial Times. Desky The Breath vydává rocková hvězda Peter Gabriel na své značce Real World Records.