Přibývá koncertů na příští rok. Přijedou System of a Down nebo Keane

Po třech letech a v původním složení se do Česka vrátí kapela System of a Down. Vystoupí 16. června příštího roku v pražské O2 areně, vstupenky v cenách 1490 až 1990 korun budou v prodeji od tohoto pátku, informovala dnes pořadatelská agentura Live Nation.

System of a Down nevydali nové album již 14 let, stále ale koncertují. | Foto: Live Nation

Kalifornská skupina, která míchá rock a metal s lidovou hudbou, existuje od roku 1994, kdy ji založili čtyři kamarádi s arménskými předky. Frontmanem je dvaapadesátiletý kytarista, klávesista a zpěvák arménského původu Serj Tankian, jenž naléhavým hlasem zpívá často politicky vyhraněné texty se specifickou poetikou.

"Zaujali zběsilou rockovou energií, muzikantským perfekcionismem a nepředvídatelnými stylovými salty vpřed i vzad a zase zpátky, které jsou schopni protočit v rámci jediné skladby," napsal o nich v Hospodářských novinách hudební kritik Honza Vedral.

V Česku hráli System of a Down poprvé krátce po vydání své první desky z roku 1998, zatím naposledy do O2 areny přijeli předloni v červnu.

Kapela zažila několik období. Po debutovém albu následovalo roku 2001 průlomové Toxicity, které produkoval Rick Rubin a díky němuž System of a Down získali uznání kritiky i komerční úspěch. Podobného úspěchu se dočkaly též nahrávky Steal This Album, Mezmerize a Hypnotize.

Na posledních dvou tvůrčí roli převzal kytarista a do té doby doprovodný vokalista Daron Malakian, který v několika skladbách nechal Tankianovi jen druhé hlasy a napsal za něj i velkou část textů.

"Situace dospěla až do pauzy, jež na pódiích trvala pět let a ve studiu je přes mnohá prohlášení o přípravách nových písniček platná dodnes," dodává kritik Honza Vedral.

V roce 2006 se muzikanti rozešli za vlastními projekty, také frontman Tankian několikrát účinkoval v Česku samostatně. Od roku 2010 System of a Down opět vystupují společně, nové album ale kvůli tvůrčím neshodám dosud nevydali. Těch stávajících celosvětově prodali přes 40 milionů kusů.

Skladbu Chop Suey vydali System Of A Down v roce 2001. | Video: Columbia Records

Návrat britských Keane

Live Nation v pondělí oznámili také koncert britské pop-rockové skupiny Keane. Uskuteční se 2. února v pražském Foru Karlín, vstupenky za 1290 korun budou v prodeji rovněž od tohoto pátku.

Rockové kvarteto, které výrazně pracuje s melancholickým zvukem klavíru a procítěným hlasem zpěváka Toma Chaplina, vzniklo v polovině 90. let minulého století a do hitparád se dostalo hned s debutovým albem Hopes and Fears z roku 2004.

Jejich skladby využily seriály CSI, Chirurgové, One Tree Hill nebo Upíří deníky. Rádia dodnes hrají jejich hity Everybody's Changing, Somewhere Only We Know nebo This is the Last Time.

Keane, kteří v Česku hráli poprvé roku 2012 ve velkém sále Lucerny, dnes mají na kontě pět nahrávek. Tu poslední, Cause and Effect, vydali po sedmileté pauze teprve předminulý pátek. Podle kritiků se jedná o vydařený návrat. "Možná to není na jednoduchý poslech, ale Cause and Effect přinejmenším dokazuje, že Keane jsou schopni nabídnout emoce, které jsou složitější a přesvědčivější než jejich počáteční úspěchy," konstatuje britský deník The Guardian.

Singl The Way I Feel z nového alba britských Keane. | Video: Universal Music

Metalový večer v Tipsport areně

Již začátkem září Live Nation oznámila koncert jedné z nejúspěšnějších metalových kapel posledního desetiletí, americké Five Finger Death Punch. Zahraje s thrashmetalovými Megadeth v pátek 14. února 2020 v pražské Tipsport areně, vstupenky stojí 1390 až 1690 korun a už jsou v prodeji. Přeskakovat budou američtí metaloví nováčci Bad Wolves.

Five Finger Death Punch momentálně pracují na osmém studiovém albu. Jejich aktuální singl Blue on Black, v němž hostují country zpěvák Brantley Gilbert, bluesrockový kytarista Kenny Wayne Shepherd a kytarista Queen Brian May, v USA patří mezi deset nejprodávanějších rockových písní roku.

Five Finger Death Punch, kteří kombinují metal a chytlavé melodie, představují mnohonásobnou platinovou deskou ověnčený kolos moderního rockového a metalového světa. Překonali tři miliardy streamů a v tomto trendu pokračují nadále. Loni se stali nejhranější kapelou v amerických rockových rádiích.

Blue On Black, aktuální singl kapely Five Finger Death Punch. | Video: Prospect Park

Průkopníci thrash metalu Megadeth, kteří se s nimi podělí o večer v Tipsport areně, vstoupili na scénu roku 1983.

V průběhu šestatřicetileté kariéry celosvětově prodali přes 38 milionů alb, obdrželi šest platinových desek a mnoho ocenění včetně 12 nominací na Grammy. Tu předloni získali v kategorii Nejlepší metalový výkon za titulní skladbu Dystopia stejnojmenného alba. Jejich chystaná deska naváže právě na Dystopii.

Simply Red přivezou nové album

Posledním nedávno oznámeným pražským koncertem společnosti Live Nation je vystoupení britských soulových Simply Red, které od roku 1984 vede zrzatý zpěvák Mick Hucknall.

22. listopadu 2020 přijedou do Fora Karlín, vstupenky v cenách 1790 až 2990 korun už jsou v prodeji.

Skupina, která celosvětově prodala přes 50 milionů desek, prožila vrcholné okamžiky v první polovině 90. let s alby A New Flame (1989), Stars (1991) a Life (1995). Píseň We're in This Together se roku 1996 stala hymnou fotbalového mistrovství Evropy v Anglii. Už předtím jim cenu Brit Awards vynesla deska Stars, kterou hudební časopis Q zařadil do stovky nejdůležitějších anglických alb všech dob.

Letos v listopadu Simply Red vydávají nové album nazvané Blue Eyed Soul. Na turné je příští rok čeká 33 zastávek v Evropě i Velké Británii, kde kromě novinek zahrají i hity Stars, Holding Back The Years nebo Money's Too Tight To Mention.

Thinking Of You, nový singl z nadcházejícího alba Simply Red. | Video: BMG

"Simply Red už dávno nejsou šestičlenná kapela, která v roce 1985 začínala v manchesterském novovlnném prostředí, ale skupina jednoho muže, doplňovaná podle potřeby najatými hudebníky. Spory s bývalými členy o práva na název vyřešil Hucknall už před dvaceti lety: název souboru, v překladu Prostě zrzek, se vztahuje k jeho ohnivě rudým vlasům," napsal v Hospodářských novinách hudební kritik Josef Vlček.

Nové album Blue Eyed Soul band natočil živě v londýnských studiích British Grove. Všech deset skladeb, včetně nového singlu Thinking Of You, složil Mick Hucknall a produkoval je dlouholetý spolupracovník Andy Wright.

Hudebně opět čerpají z klasického funku a blues hudebníků Wilsona Picketta, Jamese Browna nebo kapely Tower of Power.