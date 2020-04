On-line koncertu na podporu zdravotníků se zúčastní Rolling Stones i Billie Eilish

Slavná britská rocková kapela Rolling Stones vystoupí v sobotní televizní a internetové show hudebních hvězd na podporu zdravotníků a Světové zdravotnické organizace v boji proti koronaviru. Oznámili to pořadatelé akce, která se jmenuje One World: Together at Home (Jeden svět: Společně doma).

Zatím není jasné, zda chce patrně nejslavnější rocková kapela vystoupit společně, nebo se každý z členů připojí na dálku. Každopádně se zúčastní všech pět členů skupiny: zpěvák Mick Jagger, kytaristé Keith Richards a Ronnie Wood i bubeník Charlie Watts, potvrdil mluvčí organizace Global Citizen, která koncert spolupořádá.

"Je nám ctí, že jsme byli pozváni k účasti na pořadu One World: Together at Home - z našich domovů v izolaci," uvedla kapela ve společném prohlášení.

Jasné není ani to, kterou píseň Rolling Stones ve vysílání několika televizí a internetových služeb zahrají. Zanedlouho měli po severoamerických městech pokračovat v turné No Filter.

Rolling Stones rozšiřují plejádu hvězdných jmen, která zaplní nejméně dvouhodinový program pořadu One World: Together at Home. Už dříve byli ohlášeni například zpěvačky Taylor Swift, Lady Gaga a Billie Eilish, někdejší člen Beatles Paul McCartney, klavírista a zpěvák Elton John, nevidomý italský tenorista Andrea Bocelli, Kanaďanka Céline Dion, zpěvačka a herečka Jennifer Lopez, Alanis Morissette nebo Stevie Wonder.

Pořad budou v noci ze soboty na neděli vysílat mezi jinými televize včetně ABC a NBC nebo internetové portály, služby a sítě jako YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Yahoo, Twitch, Amazon Prime Video nebo Apple Music.

Akce One World: Together at Home má oslavit zdravotníky v první linii boje proti koronaviru. Organizace Global Citizen ve spolupráci se zpěvačkou Lady Gaga už vybraly od sponzorů a filantropů desítky milionů dolarů, které mají pomoci Světové zdravotnické organizaci zajistit ochranné pomůcky pro zdravotníky.