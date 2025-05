Má vlast par excellence na Pražském jaru. Byčkov zůstal konzervativní, ale přesný

Jubilejní 80. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro zahájila tradičním cyklem symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany symbolicky Česká filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. Ten nabídl zvukově plnou a bohatou, ale zároveň tempově velmi umírněnou verzi této skladby bez překvapivých momentů, ale s důrazem na každou melodickou linku a dokonalou souhru.

Ačkoli je Má vlast skladbou, která v sobě nese bytostné češství a takřka koluje v krvi našeho prvního orchestru, bývá zvykem, že na zahajovacím koncertě Pražského jara ji nezřídka ztvární některé z předních zahraničních hudebních těles. U příležitosti jubilejního 80. ročníku festivalu ji letos přednesla Česká filharmonie, která se na zahajovací koncert vrací po šesti letech, tentokrát pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova.

Pro orchestr jde o důvěrně známé dílo, provedení pod taktovkou Semjona Byčkova, pro nějž jde naopak relativně o repertoárovou "novinku" z posledních let, však bylo právem velmi očekávané. Zvláště potom, co těleso získalo prestižní ocenění Orchestr roku 2024, loni zakončilo veleúspěšným turné v New Yorku a i na jarním evropské koncertní cestě sklízelo od kritiky samá superlativa. Na tiskové konferenci k uvedení 129. sezony šéfdirigent dokonce oznámil, že je přesvědčen, že se Česká filharmonie stala v posledním roce jedním z nejlepších evropských orchestrů.

Potlesk pro prezidenta

Koncert zahájily slavnostní fanfáry z Libuše na počest přítomného prezidenta Petra Pavla. Poté co se společně s první dámou objevil v prezidentské lóži, propuklo stojící publikum ve spontánní potlesk, který trval až do prvních tónů státní hymny. V předmluvě k programu rovněž Pavel vyzdvihl význam festivalu, který svým prvním ročníkem v roce 1946 byl jakousi uměleckou útěchou po těžkých útrapách války. První zahajovací koncert se uskutečnil na den přesně, 12. května 1946 - tehdy pod vedením Rafaela Kubelíka - a na prvním ročníku se rovněž představil například Leonard Bernstein, který svým evropským debutem v Praze odstartoval svou závratnou dirigentskou kariéru.

Byčkov se nechal slyšet, že se Má vlast od roku 2019 stala jeho posedlostí - možná právě proto, že do své vlasti v Rusku se pravděpodobně již nikdy nepodívá. Cyklus pojal důstojně, s grácií a důrazem na všechny tematické hudební linky i souhru orchestru. Česká filharmonie má ve svých hudebních genech právě jakýsi "český zvuk", který jí umožňuje cyklus interpretovat s velkým citem a porozuměním. Společně s dirigentem tak hráči vytvořili společnou symbiózu s velkou přesností souhry, a to i vzhledem k dispozici sálu, který není akusticky ideální, a výsledný souzvuk se v něm někdy "rozpije".

Česká filharmonie se představila ve vrcholné formě s pregnantně definovaným zvukem a hráčskou přesností. Přesto by se však dalo říct, že mnozí možná očekávali trochu víc. Byčkov zvolil velmi tradiční, konzervativnější pojetí s mírnějšími tempy, což platilo pro většinu částí symfonického cyklu, který tak trval téměř hodinu a půl. Byť dirigent zřejmě zvolil toto měřítko jako jednoticí linku celé skladby, větší tempové kontrasty by jí v některých částech slušely.

Vyšehrad nabídl nádherné harfové sólo s perfektní souhrou čtyř harfistek na pódiu, které dokonce vzájemně sladily i šperky, a působily skutečně jako jedna hráčská entita. Ikonická Vltava začala v rychlejším spádu a patřila svou monumentalitou bez patosu k vrcholům večera. Dala vyniknout specifickým Byčkovovým rozvlněným gestům, která tím více připomínala jednotlivé vlnky. Její závěr, zobrazující Prahu, byl epický a zároveň vznešený.

V Šárce orchestr zazářil zejména v lyrických částech pojatých s neuvěřitelnou něhou. Krásná byla klarinetová sóla, ale závěr básně postrádal vášnivější gradaci a živost. Právě první tři symfonické básně cyklu interpretoval orchestr i při svém americkém turné v Carnegie hall a Byčkovovi velmi záleželo na tom, aby tam mohla zaznít právě Smetanova hudba.

Báseň Z českých luhů a hájů by zasloužila větší proměny v tempu a kontrastnější pojetí jednotlivých částí, zvláště těch inspirovaných lidovými písněmi a tanci. Byčkov dal vyniknout zejména žesťové sekci a posluchač měl možnost slyšet i melodické linky, které jindy v orchestru téměř zanikají.

Dvě poslední části se zpravidla hrávají attacca, tedy bez přerušení a volně na sebe navazují. Byčkov ale zvolil odsazení s mírnou pauzou, typickou spíš pro nahrávky, která trochu ubírá na spádu obou básní, které jsou jak tematicky, tak hudebně úzce propojené a zaznívá v nich husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. Obě části cyklu byly tempově opět spíše volnější a zasloužily by možná větší gradaci, ale to je věc pojetí, které vyznívalo přesto důstojně, "státnicky" a s grácií.

Přesto Česká filharmonie zazářila ve vrcholné formě, která se skutečně může rovnat nejlepším evropským i světovým orchestrům. Byčkov prokázal důkladné studium partitury, do níž (stejně jako do charakteru výsostně českého díla) výborně pronikl. Nabízí se ale srovnání s živější, vášnivější a mladistvější verzí Tomáše Netopila ze zahajovacího koncertu 2018, který volil kontrastnější přechody, byť souhra jednotlivých nástrojových skupin nebyla tak dobrá a v druhé části sálu se tehdy zvuk neurčitě sléval. Byčkov však zůstal svůj a nabídl kvalitní, hráčsky výborně vypointované dílo, byť střízlivějším a uměřenějším pohledem.