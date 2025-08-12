Kontroverzní rapper Ye alias Kanye West by místo Slovenska měl vystoupit v Praze

Jeden ze slovenských úřadů už v červenci v souvislosti se zrušením Rubiconu oznámil, že podle informací jednoho z organizátorů se koncert kontroverzního hudebníka přesouvá na září do Prahy, kde prý bude příští rok i samotný festival.
"Organizaci koncertu přebírá nový pořadatel, který momentálně finalizuje detaily týkající se prostoru a přesného termínu," uvedli podle Aktuallity.sk organizátoři Rubiconu. Dodali, že lidé, kteří o vrácení vstupného na slovenský Rubicon nepožádají, dostanou vstupenky na koncert Ye v Praze.
Zrušení festivalu Rubicon na Slovensku, který se měl původně konat 18. až 20. července na okraji Bratislavy, jeho organizátoři oznámili jen devět dnů před plánovaným začátkem akce. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Už předtím se v médiích a na sociálních sítích objevily pochybnosti, zda se festival uskuteční, neboť na zamýšleném místě jeho konání nezačaly přípravné práce.
Proti původně ohlášené slovenské show rappera Ye, který byl v minulosti známý jako Kanye West, vznikla v červnu petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Světová média pak psala, že Ye kvůli písni oslavující Adolfa Hitlera přišel o vízum do Austrálie, odkud pochází hudebníkova manželka Bianca Censoriová.