Desítky tisíc lidí pěly Happy Birthday. McCartney slavil osmdesátiny se Springsteenem

Anglický zpěvák a baskytarista Paul McCartney, někdejší člen Beatles a autor jednoho z nejhranějších songů na světě Yesterday, se tuto sobotu dožívá 80 let. S předstihem je oslavil na čtvrtečním koncertě v americkém New Jersey, kde před 60 tisíci lidmi zazpíval několik písní s kolegou Brucem Springsteenem.

Paul McCartney s Brucem Springsteenem ve čtvrtek zazpívali písně Glory Days a I Wanna Be Your Man. Foto: Capitol Records | Video: Jim Powers

Podle agentury AP je McCartneyho jubileum kulturním milníkem i příležitostí ocenit, co navzdory vysokému věku stále nabízí. A to přesto, že jeho nejslavnější kapela Beatles se rozpadla před více než půlstoletím a z jejích členů už kromě McCartneyho žije jen jedenaosmdesátiletý Ringo Starr.

Paul McCartney však vedle amerického Boba Dylana nebo britských Rolling Stones patří k jedněm z mála stále aktivních hudebníků generace 60. let minulého století, kteří zůstávají na vrcholu, vyprodávají koncertní sály a umisťují se vysoko v žebříčcích. "Pořád má v sobě určitý typ mladickosti, jako by nestárl. I když ho vidíte dnes, pořád v něm zůstává něco z toho jednadvacetiletého kluka," říká životopisec a hudební novinář Bob Spitz, autor knih o Beatles i Dylanovi.

To podle agentury AP nevylučuje, že McCartney samozřejmě stárne. Patrné to bylo také při čtvrtečním koncertě na stadionu MetLife v New Jersey, poslední zastávce jeho amerického turné. Když zpíval dávný hit Beatles nazvaný Blackbird, v jeho hlase byla znatelná křehkost. A při písni Here Today, věnované bývalému spoluhráči Johnu Lennonovi, měl problém dosáhnout na vyšší tóny. Sehraná kapela a nadšení publika i hlavní hvězdy večera však bohatě vyvážily jakékoliv nedostatky, shrnuje AP.

"Je to tak, budu mít narozeniny. Snažím se na to nemyslet, ale…" začal McCartney, v tu chvíli už ho ale dav přehlušil sborovým zpěvem Happy Birthday.

V přídavcích se k oslavenci jako hosté přidali Jon Bon Jovi, tedy frontman skupiny Bon Jovi, a Bruce Springsteen. S ním McCartney zazpíval jeho skladbu Glory Days nebo I Wanna Be Your Man od Beatles.

Pro většinu hudebníků by to byl vrchol večera, který těžko překonají. McCartneymu se to podařilo, když vzápětí přidal další písně od Beatles: Let it Be a Hey Jude. Celkem jich v průběhu koncertu zahrál 38, spočítala agentura AP.

Paul McCartney zpívá A Hard Day's Night z repertoáru Beatles na newyorském nádraží Grand Central Station, 2016. | Video: Capitol Records

U příležitosti jubilea časopis Stereogum vyzval 80 hudebníků, aby vyjmenovali svoji nejoblíbenějšího McCartneyho píseň.

Odpovědi sahaly od dávné In Spite of All the Danger, kterou McCartney roku 1958 natočil s Johnem Lennonem, Georgem Harrisonem a dvěma kolegy ještě pod hlavičkou skupiny The Quarrymen, až po šest let starý track FourFiveSeconds. Na něm McCartney spolupracoval s o několik generací mladšími celebritami Rihannou a Kanyem Westem.

Například kytaristé David Crosby a Dan Auerbach za svou nejoblíbenější "mccartneyovku" označují Eleanor Rigby. Wayne Coyne z kapely Flaming Lips hlasoval pro Magical Mystery Tour, zpěvák a kytarista Steve Earle zase pro Every Night. Mnozí poznamenali, že je nefér vybrat jedinou píseň, když jich oslavenec složil tolik, včetně těch vytvořených v tandemu s Johnem Lennonem.

Z ankety také vyplynulo, kolik hudebníků si dodnes cení McCartneyho méně známých děl jako alba nazvaného McCartney II z roku 1980.

Paula McCartneyho v poslední dekádě mohli dvakrát vidět také Češi. Koncertoval nejprve roku 2004 mezi budovami bývalé vysočanské Kolbenky, o 14 let později vyprodal pražskou O2 arenu.

Krátce před loňskými Vánoci vydal své zatím poslední sólové album McCartney III, se kterým se po 30 letech vyšvihl do čela anglického žebříčku.

"Vystihuje rok, kdy pandemie převrátila vše naruby: kdy byli lidé zavření doma, pročež hudbu víc než dřív streamovali, a kdy muzikanti, už zvyklí vydělávat místo prodejů desek vstupenkami na koncerty, nemohli hrát. A tak v izolaci skládali, vysílali z prázdných sálů nebo natáčeli sólově," napsalo o desce Aktuálně.cz.

Skladba Seize The Day z posledního alba Paula McCartneyho. | Video: Capitol Records

Pro Paula McCartneyho je typická melodická hra na baskytaru značky Höfner, široký hlasový rejstřík a žánrové rozpětí od popu přes rock až po klasickou hudbu. V roce 1997 ho britská královna Alžběta II. povýšila do šlechtického stavu, v Británii je mimo jiné na poštovních známkách.

Slavná liverpoolská čtveřice Beatles se začala formovat roku 1957, kdy se ve skupině The Quarrymen potkali McCartney s Johnem Lennonem. O rok později se k nim přidal George Harrison, původními členy byli ještě baskytarista Stuart Sutcliffe a bubeník Pete Best.

Pod názvem Beatles hráli od srpna 1960, v srpnu 1962 poprvé vystoupili ve své nejslavnější sestavě již s Ringem Starrem za bicími.

V Beatles obstarával McCartney kromě psaní písní baskytaru a zpěv, k jeho nejslavnějším skladbám patří kromě Yesterday a Hey Jude například Back in the USSR, Can't Buy Me Love nebo Michelle.

Beatles se sice za necelých deset let rozpadli, i za relativně krátkou existenci ale dosáhli prakticky všech myslitelných úspěchů, určovali trendy a s více než 600 miliony prodaných desek jsou i po desítkách let komerčně nejúspěšnější kapelou či interpretem všech dob. Po nich v žebříčku následují Elvis Presley, Michael Jackson, Elton John a Madonna.

Po rozpadu skupiny začali všichni členové vystupovat samostatně. McCartney první sólové album zveřejnil v dubnu 1970. "Bylo těžké rozhodnout se, co dělat po Beatles," přiznal později. Říkal, že se utápěl v depresích, trpěl odloučením od přátel a pil. "Nejprve to bylo fajn, pak jsem ale zjistil, že si to neužívám. Nepracoval jsem. Nakonec jsem se vrátil na začátek a založil jsem skupinu Wings," popsal nápad, jejž mu vnukla manželka Linda.

Paul McCartney s kapelou Wings hraje Live And Let Die, píseň ke stejnojmenné bondovce. | Video: Sony Music Publishing

Přestože se jeho sólová kariéra nemohla vyrovnat slávě Beatles, McCartney si postupně získal sympatie i respekt fanoušků podruhé. Zvlášť pozitivní ohlas mělo třetí album Wings nazvané Band on the Run z roku 1973. Sám nebo s Wings nakonec vydal přes 20 desek, kterých prodal přes 100 milionů kopií. Mezi nejznámější patří Venus and Mars, Tug of War nebo Flaming Pie.

Éru Wings uzavřel roku 1980 dalším sólovým albem McCartney II. Krátce poté, co byl na japonském letišti zatčen a na deset dnů uvězněn kvůli přechovávání marihuany, se na něm za pomoci syntezátorů pokusil napodobit dobový zvuk elektronického popu a takzvané nové vlny.

Paul McCartney se narodil 18. června 1942 v Liverpoolu porodní asistentce a amatérskému muzikantovi s irskými předky. Společně s bratrem Michaelem byli vychováváni v katolické víře. Matka zemřela na rakovinu prsu, když bylo Paulovi 13 let.

První hudební nástroj, trubku, synovi koupil otec. Hoch jej však přesvědčil, aby ji v obchodě vyměnil za kytaru. Kromě ní odmalička hrál na klavír, mnohem později také na ukulele a mandolínu. V létě 1957 se seznámil s Lennonem, který ho přijal do skupiny The Quarrymen.

O více než desítky let později veškeré naděje na obnovení Beatles ukončila Lennonova násilná smrt v prosinci 1980, kdy někdejšího člena liverpoolské čtveřice zastřelil Mark Chapman. V únoru 1994 se ke společnému hraní sešli George Harrison, Paul McCartney a Ringo Starr, když natočili dvě skladby z Lennonovy pozůstalosti nazvané Real Love a Free As A Bird. V listopadu 2001 zemřel na rakovinu Harrison.

Když byl Paul McCartney roku 1997 pasován na rytíře, šlo o jednu z posledních událostí, kterou absolvoval se svou životní láskou Lindou Eastmanovou. Americká fotografka, s níž se oženil po roční známosti v roce 1969, zesnula v dubnu 1998.

Paul McCartney zpívá Hey Jude na koncertě v londýnském Hyde Parku, 2010. | Video: Hear Music

O rok později svým třem již dospělým dětem přivedl bývalou modelku Heather Millsovou. Vzal si ji roku 2002, záhy se jim narodila dcera Beatrice. Po šesti letech soužití následoval bouřlivý rozvod, po němž musel McCartney zaplatit bývalé manželce 24,3 milionu liber, tehdy asi 775 milionů korun.

V roce 2011 se oženil potřetí. Jeho vyvolenou se stala Nancy Shevellová, dědička velké speditérské firmy. V žebříčku nejbohatších Britů, jejž každoročně sestavuje nedělník Sunday Times, je McCartney v první dvoustovce s odhadovaným jměním 800 milionů liber.