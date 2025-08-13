Post Malone v tričku s nápisem Prague a bez bot. Intimní zážitek kazily efekty

Zdá se, že i české publikum si zpěvák v rámci své BIG ASS World Tour získal. Na pódiu se jako první krátce po šesté hodině představili čeští předskokani Nik Tendo a STEIN 27. Přestože jejich pódiový výkon se jevil jako poměrně vlažný, zvuk byl na letišti již od začátku na poměry venkovního koncertu velmi vyvážený. Je však potřeba dodat, že až na pár křečovitých pokřiků "hej hej" ze strany účinkujících se jednalo o reprodukovanou hudbu. Ta ale neměla náročnější úkol než rozproudit publikum, což se jí podařilo.
Malone poprvé s živou kapelou za zády
V osm hodin už se na stagi za jásotu fanoušků objevil sám Post Malone, a to rovnou v tričku s nápisem Prague a bez bot. Na scéně se pohyboval velmi sebevědomě, ale své pohledy věnoval především kameře, která přenášela obraz na velké obrazovky po stranách pódia, což nejspíš zamrzelo především fanoušky v první řadě, kteří si tam už od třetí hodiny odpolední drželi svá místa.
Již od prvního momentu bylo jasné, že Post Malone nemusí svůj hlas schovávat za žádné efekty ani velkolepou pódiovou show, ale přesto to udělal. Všechna ta pyrotechnika, občasné hlasové efekty a projekce v podstatě kazily jinak velmi působivou show, která mohla být příjemně komorním, skoro až osobním zážitkem mezi zpěvákem a diváky. Malone s sebou navíc letos poprvé přivezl i kapelu, se kterou v country stylu nově secvičil i své staré rapové hity, jako již zmiňované White Iverson nebo Better Now.
Kapela ale jinak většinu času nedostala tolik prostoru, kolik by si zasloužila, kromě jednoho kytarového sóla, při kterém si zpěvák kytaristu "vytáhl" na molo, načež ho začal extaticky boxovat do nohy, což působilo spíše směšně. Po zbytek koncertu se Austin, jak zní pravé jméno Post Malonea, věnoval častým pohledům do kamery a na své kolegy i fanoušky trochu zapomínal. Že mu publikum není lhostejné, ale dokázal v druhé půlce vystoupení, když z pódia zavolal pomoc divákovi v nesnázích.
"Užít si to a ožrat se," nabádal s nadsázkou zpěvák
Co se týká setlistu, samozřejmě nesměly chybět dojemné songy, jako například píseň Yours z posledního alba, která vypráví o Austinově zkušenosti novopečeného otce, jak sám před začátkem písně zmínil. To ale nebyl jediný emotivní proslov, například před skladbou I Fall Apart nezapomněl promluvit o důležitosti duševního zdraví i nebezpečí pocitu osamocení. Tím, že si k písničce zapálil, dokreslil její ponuře melancholickou atmosféru.
Kromě cigaret se na pódiu objevil i s pivem a slovy "jediná podstata týhle tour je užít si to a ožrat se". Následně pak konzumací na performera úctyhodných čtyř "točených" svůj slib splnil. Stále si však dokázal udržet kvalitní pěvecký výkon a diváky nepřestal bavit ani v cílové rovince. Bylo vidět, že Letňany po delší době učinily moudré rozhodnutí nevyužít celou plochu areálu, díky čemuž se koncert stal intimnějším zážitkem exkluzivně pro skalní fanoušky. To se výrazně podepsalo na atmosféře celé akce, kde všichni lidé (až po ty v zadních řadách) věnovali stoprocentní pozornost pouze interpretovi.
Post Malone se českým divákům představil naživo poprvé, a to s velkým úspěchem. Jen škoda, že jeho emotivnímu propojení s fanoušky bránily v tomto případě zbytečné hudební i vizuální efekty. Stejně jako mohl bez opakovaných přerušení a s větší péčí zahrát a zapívat píseň Feeling Whitney, tím spíš, když to takhle unplugged evidentně velmi dobře zvládá. Svou BIG ASS World Tour zakončí spolu s interpretem Jelly Roll 14. září v Lisabonu.