Post Malone poprvé v Česku. Americký zpěvák a rapper si zazpíval i s Ozzym Osbournem

Jeden z největších hudebních fenoménů současnosti zavítá v rámci evropské části svého The Big Ass World Tour 12. srpna na letiště do pražských Letňan. V srpnu a září pak bude pokračovat dál po Evropě i Severní Americe. Půjde o jeho vůbec první stadionové koncerty v EU a Velké Británii. Rapper, zpěvák a kytarista Post Malone je známý svou žánrově pestrou tvorbou i elektrizující pódiovou prezentací.

Koncert v Praze slibuje fanouškům hudební zážitek plný jeho největších hitů, oblíbených skladeb i zbrusu nových písní z jeho šestého studiového alba F-1 Trillion, které vyšlo v srpnu 2024 a nese prvky žánru country. Deska se umístila na prvním místě žebříčku Billboard 200 a byla nominováno na cenu Grammy v kategorii Nejlepší country album.

Post Malone, vlastním jménem Austin Richard Post, má na svém kontě osmnáct nominací na cenu Grammy. Prorazil v roce 2015 se svým singlem White Iverson a jeho tvorba je typická kombinací hip hopu, popu, R&B, rapu, pop rocku, country i indie popu. Sám zpěvák se otevřeně hlásí k tomu, že jeho hudba je "žánrově nezařaditelná" a autentická.

Pro mainstreamové publikum je zajímavý i svou spoluprací se jmény jako Taylor Swift, Beyoncé, Ozzy Osbourne, The Weeknd nebo Doja Cat. Mezi jeho největší hity patří například skladby Rockstar, Psycho, Sunflower, Circles nebo I Had Some Help s Morganem Wallenem.