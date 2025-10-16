Operní ikona Domingo vystoupí v pražském Rudolfinu, bude zpívat Verdiho i zarzuely

Po Domingově boku vystoupí slovenská sopranistka Adriana Kučerová a česká mezzosopranistka Ester Pavlů. Doprovodí je Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra.
Domingo v Praze poprvé koncertoval v roce 1990 v kostele svatého Jakuba. V hlavním městě dále zpíval v Obecním domě, O2 areně nebo Stavovském divadle. V Rudolfinu dosud nikoliv. Domingo řekl, že se do Česka rád vrací.
"Poprvé vystoupím v koncertním sále, který jsem při svých návštěvách Prahy vždy obdivoval. Představím publiku barytonové role i španělské zarzuely, a to po boku dvou vynikajících dam, se kterými mám tu čest sdílet pódium již po druhé," uvedl Domingo.
Nyní přijel na pozvání Gabriely Rachidi, ředitelky Festivalu Krumlov, na kterém Domingo loni vystoupil už potřetí. "Je až neuvěřitelné, jakou energií oplývá a jakým způsobem ji umí promítnout do svého výkonu," uvedla Rachidi.
Čtyřiaosmdesátiletý pěvec, dirigent a hudebník s rozsáhlým repertoárem a nezaměnitelným hlasem stále oslovuje posluchače po celém světě a přitahuje pozornost publika. Domingo získal řadu prestižních ocenění a stal se ikonou světové opery. Společně s Josém Carrerasem a Lucianem Pavarottim tvořil úspěšné pěvecké uskupení Tři tenoři. Je zakladatelem soutěže Operalia pro mladé operní talenty z celého světa.