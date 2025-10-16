Hudba

Operní ikona Domingo vystoupí v pražském Rudolfinu, bude zpívat Verdiho i zarzuely

před 44 minutami
Španělský světový barytonista Plácido Domingo ve čtvrtek vystoupí ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Přednese výběr z nejslavnějších operních árií a z temperamentních španělských zarzuel, v nichž se zpěv mísí s mluveným slovem. Koncert začne v 19:30, bude mít dvě části. V první zazní árie Verdiho, Pucciniho nebo Saint-Saënse, ve druhé zarzuely různých španělských autorů.
Plácido Domingo v roce 2022.
Plácido Domingo v roce 2022. | Foto: Reuters

Po Domingově boku vystoupí slovenská sopranistka Adriana Kučerová a česká mezzosopranistka Ester Pavlů. Doprovodí je Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra.

Domingo v Praze poprvé koncertoval v roce 1990 v kostele svatého Jakuba. V hlavním městě dále zpíval v Obecním domě, O2 areně nebo Stavovském divadle. V Rudolfinu dosud nikoliv. Domingo řekl, že se do Česka rád vrací.

"Poprvé vystoupím v koncertním sále, který jsem při svých návštěvách Prahy vždy obdivoval. Představím publiku barytonové role i španělské zarzuely, a to po boku dvou vynikajících dam, se kterými mám tu čest sdílet pódium již po druhé," uvedl Domingo.

