Přijedou hitmakeři. Po šesti letech v pražské O2 areně zahrají OneRepublic

Po téměř šesti letech se do Česka vrátí americká pop-rocková kapela OneRepublic. Vystoupí 6. listopadu v pražské O2 areně. Vstupenky v cenách 1390 až 1990 korun budou v prodeji od příštího pátku 6. března, uvedl Petr Novák z agentury Live Nation, která koncert pořádá.

Skupina z amerického Colorada vedená zpěvákem a multiinstrumentalistou Ryanem Tedderem existuje od roku 2002, úspěch zažila o pět let později se singly ze svého debutového alba jako Stop and Stare, Say (All I Need) a především Apologize. Skladba remixovaná Američanem Timbalandem se dostala na první příčku hitparády v 16 zemích a nakonec získala nominaci na Grammy.

Kapela na úspěch navázala alby Waking Up z roku 2009 a komerčně ještě úspěšnějším Native, zatím naposledy před čtyřmi roky vydala desku Oh My My. Dosud se nahrávek OneRepublic celosvětově prodalo přes 16 milionů. Letos by k nim měla přibýt pátá nazvaná Human, kterou sestava před koncem roku odložila.

"V létě ale vyrážíme na turné, takže do té doby to musí být venku," slíbil zpěvák Ryan Tedder v rozhovoru pro server People.com. Řekl také, že členové bandu mají na počítačích rozházené písně zhruba z dvou posledních let. "Jde jen o to, je zkompletovat, ty nejlepší dokončit a udělat z toho koherentní desku."

OneRepublic v Česku poprvé vystoupili roku 2008, kdy v pražské O2 areně předskakovali Lennymu Kravitzovi. Později účinkovali v klubu Sasazu, Incheba areně a zatím naposledy roku 2014 zaplnili O2 arenu. Tam mezi jedenadvacítkou písní zahráli mimo jiné citace z písní Stay With Me od Sama Smithe nebo tracku Budapest od George Ezry.

Skupina také při dřívější návštěvě Prahy nahrála základy své skladby Love Runs Out v dejvickém studiu Faust.