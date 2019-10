Recenze: New Order v Praze odehráli skvělý popový koncert pro rockové fanoušky

Do včerejšího večera byli britští New Order jednou z mála důležitých zahraničních kapel, které se vyhýbaly zdejším pódiím. V takřka vyprodaném sále pražského Fora Karlín se po téměř 40 letech existence představili ve výborné formě.

New Order založili po sebevraždě zpěváka Iana Curtise v roce 1980 jeho tři bývalí spoluhráči z kapely Joy Division: kytarista a zpěvák Bernard Sumner, baskytarista Peter Hook a bubeník Stephen Morris. Ten do skupiny ještě přivedl svoji přítelkyni, klávesistku Gillian Gilbertovou. A postupem času začali hrát zvukově novátorský elektronický pop pro rockové fanoušky.

Do Prahy teď přijeli v sestavě, která se ustálila před osmi lety. Tedy bez Petera Hooka, který ze skupiny odešel v roce 2007, ale se dvěma muzikanty o generaci mladšími: Philem Cunninghamem, který střídavě hraje na kytaru, klávesy a elektrické perkuse, a baskytaristou Tomem Chapmanem.

Včerejším koncertem po měsíční pauze zahájili podzimní část evropského turné. Oproti letním vystoupením trochu pozměnili repertoár: více prostoru dostaly skladby Joy Division, jež ve dvou blocích zaplnily téměř třetinu dvouhodinového koncertu. A které - jako skladbu She's Lost Control - diváci přijali nejvstřícněji.

New Order se ale vraceli i hluboko do vlastní minulosti. A to až do roku 1982, kdy vydali přelomový singl Temptation, kterým se odpoutali od temného stínu Joy Division a který v následující dekádě oslovil novou generaci fanoušků díky filmu Trainspotting.

Dvěma položkami připomněli i druhé album Power, Corruption & Lies z roku 1983.

New Order však nežijí jen z minulosti, ačkoli jejich koncerty prozařují nadčasové hity Bizarre Love Triangle, Subculture nebo Regret.

Skupina stále dokáže napsat "nakažlivě" chytlavou píseň jako Tutti Frutti z poslední desky Music Complete. Taneční "dupárna" je nejenom esencí nejtypičtějších melodických i rytmických postupů New Order. Navíc v ní - jako mimochodem - zní ozvěna nezaměnitelného zvuku Joy Division, ve kterém melodickou linku nese goticky "dutá" baskytara.

Chytlavá píseň Tutti Frutti pochází z poslední desky Music Complete. | Video: Mute Records

Právě Tutti Frutti, jejíž mozaikovitá struktura ignoruje mustr klasického rádiového hitu, odstartovala nejpopovější část včerejšího koncertu. Bernard Sumner odložil kytaru a pohupoval se po pódiu ve svých "medvídkovských" tanečních kreacích. Tentokrát se za mikrofonem zjevně trápil méně, než při vystoupeních New Order bývá obvyklé.

New Order jsou dodnes synonymem pro podivuhodně svůdné písně, navzdory tanečním rytmům prostoupené zvláštní melancholií. To v Praze potvrdila zejména píseň World, kterou podkreslily záběry z pláží, promenády a hotelů v Cannes na francouzské Riviéře.

Skupina sice v Praze vystupovala poprvé, skladby New Order, a především Joy Division, však fanoušci mohli naživo slyšet již několikrát. Opakovaně zde v minulých letech se svou skupinou The Light koncertoval zakládající člen obou kapel, baskytarista Peter Hook.

Přestože se Hookovy koncerty se včerejším vystoupením New Order repertoárově zčásti překrývaly, měly odlišnou energii. Hookova formace hraje repertoár Joy Division agresivněji, syrověji a hlasitěji, přibližně tak, jak ho zaznamenává posmrtně vydané kompilační dvojalbum Still z roku 1981.

Naopak New Order strohé skladby naživo zahalují elegantnějšími, vytříbenějšími a uhlazenějšími aranžemi. Má to logiku - rozdíl mezi pochmurnou tvorbou Joy Division a tanečně projasněnými písněmi New Order není na koncertě zdaleka tak kontrastní, jako kdyby repertoár původní formace zazníval v někdejší autentické podobě.

Zásadní rozdíl je rovněž ve vizuální prezentaci. Zatímco Hookova formace patří do klubů, New Order hrají na festivalech a velkých sálech, kde je doprovází efektní světelná a laserová show s videoprojekcemi. Ostatně především kvůli nárokům produkce byl pražský koncert přesunut z původně zamýšlené Lucerny do Fora Karlín.

Nedílnou součástí značky New Order vždy byla právě vizuální prezentace, návrhy obalů desek počínaje a promyšleně stylizovanými videoklipy konče. V Praze to potvrdila hned úvodní skladba nazvaná Singularity, kterou provázel sestřih archivních záběrů z punkového dokumentu B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989.

Během hitu True Faith na plátně probleskovaly fragmenty z oceňovaného videoklipu, který inspiroval balet německého malíře a choreografa Oskara Schlemmera. Při jiných skladbách se muzikantům za zády promítaly různé barevné geometrické útvary nebo černobílé abstraktní obrazce.

Přestože koncert ve Foru Karlín byl výborně nazvučený a Bernard Sumner lidi celou dobu neúnavně roztleskával, jiskra mezi pódiem a diváky, mezi nimiž byl velký počet cizinců, naplno přeskočila až v závěru. Předchozí poněkud vlažnější reakci možná způsobila skutečnost, že v publiku převažovali "starší pánové" a koncert nebyl tak hlasitý, jak fanoušci Joy Division zřejmě očekávali.

Love Will Tear Us Apart, jak ji New Order hráli letos v Athénách. | Video: Release Athens

Koncert završily dva přídavky z posledního období Joy Division. Znamenitými písněmi Decades a Love Will Tear Us Apart vzdali New Order dojemně nostalgickou, zároveň ale vkusnou poctu Ianu Curtisovi, kterého na plátně připomněly archivní záběry i fotografie.

Žádný koncert New Order se také neobejde bez aerobikového megahitu Blue Monday. V závěru skladby, protepávané naprogramovaným rytmem, hrál na jedné straně pódia Bernard Sumner na téže klávesy společně se sošně stojící Gillian Gilbertovou, zatímco na opačné straně své nástroje třímali oba proti sobě stojící kytaristé.

Jedinečný, zdánlivě protikladný svět elektronické, taneční a rockové hudby, jehož spojovníkem jsou New Order po téměř čtyři desetiletí, se v ten moment v dokonalé souhře sloučil i vizuálně.