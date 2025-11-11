Mikolas se vrací na koncertní pódia. Zazpívá v Lucerně s členy kapely Taylor Swiftové

Třicetiletý zpěvák a multiinstrumentalista nabídne průřez svou tvorbou i nové skladby z nedávno vydaného studiového alba II. Jak už je u Mikolase zvykem, oba koncerty předvede s početným týmem hudebníků i performerů. "Je to přes tři roky, co jsem odehrál svůj poslední sólo koncert, a protože vděčím všem fanouškům za jejich trpělivost, chtěl jsem jim na koncerty ve Velkém sále Lucerny přivézt něco velkolepého. A to už nyní vím, že se podaří," uvedl Mikolas.
Zpěvák letos v říjnu vydal své druhé studiové album s názvem II, kterým otevřel novou hudební kapitolu a navázal na trojnásobně platinový úspěch debutu One (2024) s více než 130 miliony streamů na Spotify.
Zatím nejambicióznější album II vychází ve třech verzích: základní edice je již k dispozici, deluxe verze vychází 7. listopadu 2025 a finální edice s dvanácti skladbami bude dostupná 30. ledna 2026.
Mikolas pro své příznivce připravil také dokument o vzniku alba a nové vydání fanouškovského magazínu Empire, který přináší zákulisní příběhy i osobní postřehy ze zpěvákovy tvorby. Oba projekty jsou dostupné exkluzivně na portálu www.mikolas.com, kde je možné se registrovat, stát se součástí komunity a získávat novinky i bonusový obsah s předstihem.