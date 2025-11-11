Hudba

Mikolas se vrací na koncertní pódia. Zazpívá v Lucerně s členy kapely Taylor Swiftové

Kultura Kultura
před 3 hodinami
Jeden z nejstreamovanějších českých interpretů a dosud nejúspěšnější reprezentant Česka na Eurovizi vystoupí 14. a 15. listopadu ve Velkém sále pražské Lucerny. Po několikaleté pauze Mikolas Josef fanouškům představí zatím největší koncertní show své kariéry. Na pódiu ho doprovodí šest hudebníků z týmu Taylor Swiftové, kteří rozšíří jeho živou kapelu.
Zpěvák Mikolas vystoupí v pražské Lucerně 14 a 15. listopadu 2025.
Zpěvák Mikolas vystoupí v pražské Lucerně 14 a 15. listopadu 2025. | Foto: Vivienne Records

Třicetiletý zpěvák a multiinstrumentalista nabídne průřez svou tvorbou i nové skladby z nedávno vydaného studiového alba II. Jak už je u Mikolase zvykem, oba koncerty předvede s početným týmem hudebníků i performerů. "Je to přes tři roky, co jsem odehrál svůj poslední sólo koncert, a protože vděčím všem fanouškům za jejich trpělivost, chtěl jsem jim na koncerty ve Velkém sále Lucerny přivézt něco velkolepého. A to už nyní vím, že se podaří," uvedl Mikolas.

Zpěvák letos v říjnu vydal své druhé studiové album s názvem II, kterým otevřel novou hudební kapitolu a navázal na trojnásobně platinový úspěch debutu One (2024) s více než 130 miliony streamů na Spotify.

Zatím nejambicióznější album II vychází ve třech verzích: základní edice je již k dispozici, deluxe verze vychází 7. listopadu 2025 a finální edice s dvanácti skladbami bude dostupná 30. ledna 2026.

