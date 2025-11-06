Hudba

Skupina Lucie v listopadu zahájí turné. Předvede levitující hudebníky a obří pódium

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Kapela Lucie 8. listopadu v Ostravar Aréně odstartuje turné s největším pódiem ve své čtyřicetileté historii. Fanoušky čeká monumentální konstrukce s pohyblivými hydraulickými prvky, levitujícími hudebníky, robotickými rameny, laserovými efekty a působivým světelným designem. Vedle starších hitů zahraje písně Marie a Krása a zázrak a tajemství z připravovaného alba R.A.D.O.S.T.
Skupina Lucie již v nové sestavě - Davida Kollera nahradil zpěvák Viktor Dyk.
Skupina Lucie již v nové sestavě - Davida Kollera nahradil zpěvák Viktor Dyk. | Foto: Universal Music

Na velkém turné byla Lucie naposledy v roce 2023, kdy ještě v sestavě s Davidem Kollerem připomínala 30. výročí vydání úspěšného alba Černý kočky mokrý žáby. Koller se po loňském odchodu z Lucie věnuje vlastní tvorbě. Ve skupině ho nahradil zpěvák Viktor Dyk.

"Je to můj první takhle obrovský koncert, kterému předcházejí více než roční přípravy se skupinou Lucie. Pro mě je to více než radostná výzva a očekávání, aby všechno zacvaklo a diváci, kteří na ty koncerty přijdou, dostali ten nejlepší zážitek. Myslím, že hudebně i vizuálně se všichni mají na co těšit," řekl Dyk. "Pro mě bude mnoho věcí nových, nikdy předtím jsem třeba neměl kytarového technika, novinkou je pro mě také hrát na kytaru a zároveň zpívat," dodal.

První singl s novým zpěvákem Lucie pokřtila letos v dubnu na koncertu v pražském Ox Clubu. Na konci srpna populární kapela vystoupila v Poděbradech na mezinárodním festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Poté absolvovala dva vyprodané koncerty v klubu v Londýně.

"Už dva roky jsme nebyli na velkých pódiích, a pak už jsme budovali novou sestavu," připomněl kytarista Robert Kodym.

Na pódiu se v rámci aktuálního turné objeví speciální hosté, kteří jsou nedílnou součástí historie kapely - bývalí členové Michal Penk, Tomáš Waschinger a Petr Franc, a také Lenny, mladá zpěvačka Ines Ben Ahmed a kytarová legenda Michal Pavlíček.

"Skupina Pražský výběr, které byl Pavlíček členem, měla naprosto zásadní vliv na naší generaci. Myslím, že si to dodnes v sobě nosíme, všichni jsme jim za totality v době jejich zákazu fandili a jsme rádi, že jsme mohli Michala pozvat," podotkl baskytarista P.B.CH. (Petr Břetislav Chovanec).

Související

Novým zpěvákem skupiny Lucie bude Viktor Dyk, nahradí Davida Kollera

Viktor Dyk, Lucie, 2024

Po koncertu v Ostravě pokračuje turné 29. listopadu v Brně, dvěma vystoupeními 9. a 10. prosince v pražské O2 areně a 19. prosince v Plzni. "Po měsících příprav, plánování a zkoušek se už nemůžeme dočkat až to rozbalíme před našimi fanoušky," řekl Michal Dvořák, klávesista a manažer kapely.

Každý koncert turné zahájí energické rockové trio Doctor Victor vedené kytaristou a zpěvákem Vojtěchem Burešem. V Ostravě se navíc představí kapela Midnight z Nového Jičína. Na dalších zastávkách turné pak vystoupí studentské kapely z daného regionu.

Kapela Lucie vznikla v roce 1985, první singlovou nahrávku vydala o tři roky později. V následujících letech vydala osm řadových studiových alb, zatím poslední EvoLucie v roce 2018. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík.

 
Mohlo by vás zajímat

Kapela J.A.R. bude mít pauzu na neurčito. Nevyloučila ani úplný konec

Kapela J.A.R. bude mít pauzu na neurčito. Nevyloučila ani úplný konec

Glen Hansard se vrací do Velkého sálu Lucerny. Přiveze i novou hudbu

Glen Hansard se vrací do Velkého sálu Lucerny. Přiveze i novou hudbu

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Lucie Viktor Dyk Robert Kodym P.B.Ch. Michal Dvořák

Právě se děje

před 4 minutami
Expert o tom, co se stalo ve sněmovně: „Jako by Zeman složil koalici s Grebeníčkem."

Expert o tom, co se stalo ve sněmovně: „Jako by Zeman složil koalici s Grebeníčkem."

"Můžeme myslím počítat s podobnou polarizací jako v předchozím volebním období," míní politolog Ladislav Cabada.
před 8 minutami
Pařba v Himálaji a místo ovladače banán. Tohle jsou ty nejbláznivější herní rekordy
51:26

Pařba v Himálaji a místo ovladače banán. Tohle jsou ty nejbláznivější herní rekordy

Někteří hrají pro zábavu, jiní pro slávu. A pár z nich udělá pro zápis do rekordů úplně všechno, včetně naprostých šíleností.
Aktualizováno před 16 minutami
Česko dalo sněmovnu do rukou extremisty, píší německá média o zvolení Okamury

ŽIVĚ
Česko dalo sněmovnu do rukou extremisty, píší německá média o zvolení Okamury

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 22 minutami
"Být mámou je nejvíc." Sluková přišla o miminko, nyní oznámila radostnou zprávu

"Být mámou je nejvíc." Sluková přišla o miminko, nyní oznámila radostnou zprávu

Plážová volejbalistka Martina Nausch Sluková oznámila na svém instagramu, že spolu s manželem Simonem Nauschem čekají miminko.
před 46 minutami
Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů

Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů

Mělo být zelené, inteligentní, energeticky úsporné, zkrátka město budoucnosti, symbol moderního života. Dnes se ale Forest City přezdívá město duchů.
před 1 hodinou
Motol žádá o miliardovou státní půjčku, na účtu má peníze na měsíc

Motol žádá o miliardovou státní půjčku, na účtu má peníze na měsíc

Pražská Fakultní nemocnice Motol je podle Petra Poloučka, který řízení nemocnice převzal v dubnu, ve špatné finanční kondici.
před 1 hodinou
Tenhle pocit mi chyběl, bylo to úlevné, řekl Schick po vítězné trefě do sítě Benfiky

Tenhle pocit mi chyběl, bylo to úlevné, řekl Schick po vítězné trefě do sítě Benfiky

Patrik Schick po výhře Leverkusenu 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon přiznal, že už mu chyběl pocit radosti z gólu.
Další zprávy