Skupina Lucie v listopadu zahájí turné. Předvede levitující hudebníky a obří pódium

Na velkém turné byla Lucie naposledy v roce 2023, kdy ještě v sestavě s Davidem Kollerem připomínala 30. výročí vydání úspěšného alba Černý kočky mokrý žáby. Koller se po loňském odchodu z Lucie věnuje vlastní tvorbě. Ve skupině ho nahradil zpěvák Viktor Dyk.
"Je to můj první takhle obrovský koncert, kterému předcházejí více než roční přípravy se skupinou Lucie. Pro mě je to více než radostná výzva a očekávání, aby všechno zacvaklo a diváci, kteří na ty koncerty přijdou, dostali ten nejlepší zážitek. Myslím, že hudebně i vizuálně se všichni mají na co těšit," řekl Dyk. "Pro mě bude mnoho věcí nových, nikdy předtím jsem třeba neměl kytarového technika, novinkou je pro mě také hrát na kytaru a zároveň zpívat," dodal.
První singl s novým zpěvákem Lucie pokřtila letos v dubnu na koncertu v pražském Ox Clubu. Na konci srpna populární kapela vystoupila v Poděbradech na mezinárodním festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Poté absolvovala dva vyprodané koncerty v klubu v Londýně.
"Už dva roky jsme nebyli na velkých pódiích, a pak už jsme budovali novou sestavu," připomněl kytarista Robert Kodym.
Na pódiu se v rámci aktuálního turné objeví speciální hosté, kteří jsou nedílnou součástí historie kapely - bývalí členové Michal Penk, Tomáš Waschinger a Petr Franc, a také Lenny, mladá zpěvačka Ines Ben Ahmed a kytarová legenda Michal Pavlíček.
"Skupina Pražský výběr, které byl Pavlíček členem, měla naprosto zásadní vliv na naší generaci. Myslím, že si to dodnes v sobě nosíme, všichni jsme jim za totality v době jejich zákazu fandili a jsme rádi, že jsme mohli Michala pozvat," podotkl baskytarista P.B.CH. (Petr Břetislav Chovanec).
Po koncertu v Ostravě pokračuje turné 29. listopadu v Brně, dvěma vystoupeními 9. a 10. prosince v pražské O2 areně a 19. prosince v Plzni. "Po měsících příprav, plánování a zkoušek se už nemůžeme dočkat až to rozbalíme před našimi fanoušky," řekl Michal Dvořák, klávesista a manažer kapely.
Každý koncert turné zahájí energické rockové trio Doctor Victor vedené kytaristou a zpěvákem Vojtěchem Burešem. V Ostravě se navíc představí kapela Midnight z Nového Jičína. Na dalších zastávkách turné pak vystoupí studentské kapely z daného regionu.
Kapela Lucie vznikla v roce 1985, první singlovou nahrávku vydala o tři roky později. V následujících letech vydala osm řadových studiových alb, zatím poslední EvoLucie v roce 2018. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík.