Jazzová zpěvačka Gardotová na novou desku zve muzikanty z celého světa

Americká jazzová zpěvačka Melody Gardotová vyzývá muzikanty z celého světa, aby digitálně hráli na jejím novém albu, a překonali tak osamění a finanční nesnáze, které způsobil zákaz vycházení v souvislosti s opatřeními proti šíření nového typu koronaviru.

Gardotová na své příští album umístí skladbu From Paris with Love, kterou mohou dle partitury ze svých domovů natočit hráči na smyčcové nástroje, žestě či harfy z celého světa.

Producenti pak nahrávky smíchají v "digitální globální orchestr", díky němuž bude mít posluchač dojem, že všichni filharmonici natáčeli v jedné místnosti. Vybraným muzikantům Gardotová zaplatí investovaný čas stejně, jako kdyby si je pozvala do studia. Tantiémy zpěvačka poukáže charitativním organizacím podporujícím pracovníky ve zdravotnictví.

Gardotová, která je momentálně uvězněná doma v Paříži, měla symfonickou skladbu pro nové album původně nahrát s London Symphony Orchestra. Jenže těsně předtím Evropu zasáhla opatření v souvislosti s šířením koronaviru, jež také zamezila srocování více hudebníků na jednom místě.

A jako ve skladbě From Paris with Love mohou účinkovat hudebníci z celého světa, stejně tak se do práce na videoklipu smějí přidat posluchači - Gardotová je vyzývá, aby jí zaslali krátké videoportréty z místa, kde právě jsou, s nápisem From (název města) with Love.

"Teď se všichni zajímáme o nákazu, ale jednou z nejnakažlivějších věcí, na kterých záleží mně, je lidský úsměv," vysvětluje Melody Gardotová. "Navzdory všemu, co se děje, tomu, že se nemůžeme vzájemně dotýkat ani cestovat, nás úsměv může navzájem trochu víc propojit," dodává.

Filharmonici, kteří se projektu Gardotové zúčastní, dostanou přesné instrukce, jak se při hraní doma natočit. Své příspěvky mohou zaslat do půlnoci 18. května.

Skladba Baby I'm A Fool, jak ji Melody Gardotová zpívala v pařížské Olympii. | Video: Eagle Rock

Pětatřicetiletá Melody Gardotová, která prodává víc nahrávek v Evropě než v USA a zvlášť populární je ve Francii, patří k mnoha světovým muzikantům, kteří se pomocí hraní přes internet nebo sociální sítě snaží alespoň virtuálně zbořit zdi, jež mezi hudebníky vytvořily zákazy vycházení v různých zemích.

Zpěvačka nominovaná na Grammy říká, že zákaz jí narušil pravidelný rytmus koncertování a vystupování na turné. 11 měsíců z každého roku byla Gardotová zvyklá několik dnů v týdnu zpívat.

Přesto si na současnou izolaci nemůže stěžovat, zvlášť když ji srovná s tím, jak jako devatenáctiletá skončila na rok v nemocnici poté, co ji při jízdě na kole srazilo auto.

"Zákaz vycházení je samozřejmě nesmírně smutný, ale co se mě týče, pamatuji horší dny," dodává Gardotová.