Skupina Kiss se rozloučí na koncertě v Praze, přijedou také ZZ Top

Druhý ročník hudební akce nazvané Prague Rocks 19. června příštího roku na fotbalovém stadionu v pražském Edenu přivítá slavné rockové kapely Kiss a ZZ Top. Další hosté večera mají být ještě oznámeni.

Vstupenky v cenách 1690 až 2990 korun budou v předprodejích od tohoto pátku 9. listopadu, informoval Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

Kiss do Prahy přijedou v rámci rozlučkového turné End of the Road (Konec cesty). "Vše, co jsme vybudovali, a vše, co jsme dobyli v posledních čtyřech dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili kluby, arény a stadiony. Toto bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kdo nás ještě neviděli," uvedli. "Rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli," dodali.

Skupina Kiss, představitelé žánru glam rock, vznikla roku 1973. Za tu dobu vydala 20 studiových, osm koncertních a 13 kompilačních alb. Muzikanti na koncertech plivají oheň a falešnou krev, používají pyrotechniku a vystupují v převlečení za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku.

K největším hitům patří Detroit Rock City, I Was Made for Lovin' You nebo Crazy, Crazy Nights.

V letech 2000 až 2002 Kiss absolvovali turné The Farewell Tour, které tehdy označili za své poslední, roku 2014 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy. V Česku vystoupili několikrát, naposledy vloni na brněnském výstavišti. V Praze na ně roku 2015 přišlo zhruba 15 tisíc lidí, kvůli náporu fanoušků z Moravy musely tehdy České dráhy posílit dopravu o dodatečné vozy.

Pro komunistický režim v bývalém Československu byli Kiss nepřijatelní nejen pro hlučnou muziku, ale také kvůli logu s dvěma runovými S evokujícími znak nacistických jednotek SS. Podsouvat Kiss nacistické sklony je však podle hudebních publicistů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu.

Další účinkující akce Prague Rocks, texaskou kapelu ZZ Top, proslavila energická řízná hudba a dlouhé vousy hudebníků. Kapela, pro jejíž styl se vžil název jižanský rock, hraje od vzniku roku 1969 ve stejném složení. ZZ Top se nazvali podle značky cigaretových papírků, debutové album vydali roku 1970.

Baskytarista a zpěvák Dusty Hill, kytarista a zpěvák Billy Gibbons a bubeník Frank Beard za půlstoletí natočili 15 studiových desek a mají za sebou nespočet koncertů.

Na počátku kariéry v USA předskakovali skupinám Humble Pie, Ten Years After, Mott the Hoople nebo Janis Joplinové, Alici Cooperovi či Rolling Stones. Velký úspěch jim přinesly desky Tres Hombres z roku 1973, o dva roky mladší Fandango! nebo Eliminator z roku 1983.

"Hrajeme tak dlouhou dobu, že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé," uvedl před časem Gibbons.

ZZ Top v Praze poprvé účinkovali roku 1997, pět let nato přijeli do Brna, roku 2014 hráli v Pardubicích a předloni v Plzni. Na setlistu mívají nejčastěji hity Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man nebo coververzi Foxy Lady od Jimiho Hendrixe. Dramaturgie a dynamika večera bývají jednoduché, mocný zvuk stylem start-cíl, mění se povětšinou jen tempa písní a kostýmy či kytary hudebníků. ZZ Top také mají typickou "choreografii", tedy rozvážné synchronizované krokové variace obou kytaristů.