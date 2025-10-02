Hudba

„Všichni jsou dnes rozvášnění,“ říká zpěvák The Offspring. Kapela vystoupí v Praze

před 3 hodinami
V rámci svého turné Supercharged Worldwide in '25 Tour zahraje ve čtvrtek v Praze americká punkrocková skupina The Offspring. Na koncertu ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti kapela, která slaví 40 let své činnosti, představí novou desku Supercharged. V roli předkapely vystoupí oblíbení kanadští rockeři Simple Plan.
Kapela The Offspring na fotografii z roku 2021. Třetí zleva je zpěvák Dexter Holland.
Kapela The Offspring na fotografii z roku 2021. Třetí zleva je zpěvák Dexter Holland. | Foto: Daveed Benito

"Název Supercharged (Přeplněný) perfektně vystihuje současný svět, v němž se zdá, že jsou všichni rozvášnění jak v reálném životě, tak i na sociálních sítích," uvedl zpěvák, kytarista a skladatel Dexter Holland. "Také ale odkazuje na zvuk některých mých oblíbených desek od AC/DC po Operation Ivy. Ať už z hudebního nebo kulturního hlediska vás album zasáhne velmi niterně," dodal.

V Praze se The Offspring poprvé představili v roce 1998 těsně před vydáním svého průlomového alba Smash v dnes již neexistujícím klubu U Zoufalců. Naposledy v České republice zahráli loni v létě na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Skupina početnému publiku nabídla mimo jiné skladby ze svého úspěšného alba Americana z roku 1998, z něhož zazněly oblíbené písně The Kids Aren't Alright a Why Don't You Get a Job?.

Nechyběl ani hit Come Out and Play, který je díky úspěchu v rádiích považovaný za průlomovou píseň The Offspring a byl jejich první skladbou, ke které byl natočen videoklip. Text písně je inspirován násilím gangů ve školách.

"Inspiraci vždycky čerpáme z toho, co se děje kolem nás," uvedl před časem pro časopis Headliner kytarista The Offspring Kevin 'Noodles' Wasserman.

The Offspring vznikli v roce 1984 v Kalifornii a během své historie odehráli více než 1 100 koncertů. Jejich třetí studiové album Smash z roku 1994 bylo nejprodávanějším albem, které kdy vyšlo u nezávislého vydavatelství. Desky se prodalo přes 12 milionů kusů a dočkalo se šesti ocenění platinovou deskou. Kapela v současné době působí v sestavě Dexter Holland (zpěv, kytara), Kevin 'Noodles' Wasserman (kytara, doprovodný zpěv) a Todd Morse (basová kytara, doprovodný zpěv).

 
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu. Mezi zadrženými je i Češka

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu. Mezi zadrženými je i Češka
Prohlédnout si 8 fotografií
Video zveřejněné izraelským ministerstvem zahraničí, jehož autenticitu ověřila agentura Reuters, ukázalo nejznámější pasažérku, švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou, sedící na palubě a obklopenou vojáky.
Video zveřejněné izraelským ministerstvem zahraničí, jehož autenticitu ověřila agentura Reuters, ukázalo nejznámější pasažérku, švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou, sedící na palubě a obklopenou vojáky.
Aktualizováno před 54 minutami
Tanec, který šokoval a uchvátil. Josephine Bakerová udělala ze striptýzu umění
Přehled

Tanec, který šokoval a uchvátil. Josephine Bakerová udělala ze striptýzu umění

Před 100 lety povýšila v Paříži Josephine Bakerová striptýz na umění. Podívejte se na fotogalerii průkopnic svlékání na jevišti.
před 54 minutami

