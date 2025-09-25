Uhrančivá jazzová zpěvačka a klavíristka Diana Krall vystoupí v Praze

"Diana Krall je pozoruhodná umělkyně, jejíž dokonalý vkus a muzikálnost z ní učinily jednu z nejlepších interpretek klasických jazzových a popových písní současnosti," napsal o ní magazín Jazz Times. "Je jednou z nejlepších jazzových zpěvaček a klavíristek své generace, která vytváří jedinečný zvuk, v němž se snoubí sofistikované jazzové cítění s nadčasovou elegancí," vyzvedává magazín NPR.
Diana Krall se narodila v Nanaimu v Britské Kolumbii u Vancouveru, vyrůstala v západní části Kanady a ve čtyřech letech se začala učit hrát na klavír. V patnácti již hrála jazz v místních klubech a za podpory svého otce, klavíristy, který ovládal repertoár takových mistrů klavíru a varhan z dvacátých a třicátých let, jako byli Fats Waller, James P. Johnson a Earl Hines, se věnovala hudbě. "Myslím, že táta měl všechny nahrávky, které kdy Fats Waller natočil," říká, "a já se z nich snažila naučit co nejvíce."
Krall byla ještě teenager, když získala stipendium na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Po dvou letech se přestěhovala do Los Angeles, kde se seznámila s prvními jazzovými hvězdami, mezi něž patřili kontrabasista John Clayton, bubeník Jeff Hamilton, pianista a zpěvák Jimmy Rowles a Ray Brown, legendární kontrabasista, který jí sloužil jako hudební mentor.
Celý rok na 1.místě jazzového žebříčku Billboardu
V roce 1993 vydalo montrealské vydavatelství Justin Time Records její debutové album Stepping Out. V následujícím roce podepsala smlouvu s GRP Records a nahrála album Only Trust Your Heart, na kterém se podíleli Ray Brown na kontrabas a Stanley Turrentine na tenorsaxofon. Nahrávka Only Trust Your Heart byla také začátkem její spolupráce s Tommym LiPumou, která trvala až do jeho předčasného odchodu v roce 2017.
Úspěch Diany Krall pokračoval i s dalšími nahrávkami All for You a Love Scenes, zlomový okamžik ale nastal v roce 1999, kdy vydala album When I Look in Your Eyes, první pro legendární nahrávací společnost Verve. Nahrávka strávila bezprecedentních 52 týdnů na prvním místě jazzového žebříčku Billboardu, získala dvě ceny Grammy a stala se platinovou v USA a Kanadě.
Další album Diany Krall, The Look of Love, navázalo na její mezinárodní úspěch a dostalo se do první desítky žebříčku Top 200 alb časopisu Billboard. Od té doby vydala řadu nahrávek, které vytvořily působivou kolekci, včetně kritikou oceňovaného alba Turn Up The Quiet, jež získalo dvě ceny Juno Awards včetně ocenění Producent roku. Na albu Love Is Here To Stay Diana spolupracovala se svým dlouholetým přítelem a kolegou Tony Bennettem. Nahrávala jej s triem Billa Charlapa, které získalo cenu Grammy. Působivý výsledek je jemně a sofistikovaně ztvárněným milostným dopisem hudbě George Gershwina.
Album This Dream Of You jako pocta ztracenému příteli
Její nejnovější album This Dream Of You sklidilo uznání kritiků i novinářů. Je završením Dianiny pětadvacetileté spolupráce s producentem Tommy LiPumou. Krátce před LiPumovým odchodem oba hovořili o množství skvělé hudby, kterou nahráli na svých posledních společných sezeních. LiPuma trval na tom, že tato hudba by měla být dokončena a vydána. Krall a zvukař Al Schmitt proto album smíchali a vydali v roce 2020, čímž vzdali hold svému postrádanému příteli. Z této nahrávky vzešla i skladba Autumn In New York.
Skladby Diany Krall byly zahrnuty na několik filmových soundtracků a vedle toho, že je interpretkou jazzových standardů, se začala věnovat i psaní písní, produkci a aranžování. Její talent se uplatnil při spolupráci s mnoha dalšími umělci, včetně Paula McCartneyho, Barbary Streisandové a Tonyho Bennetta.